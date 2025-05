Grupo ALLTECH lança 1ª máquina do mundo com IA nativa

O Grupo ALLTECH, distribuidor de máquinas e equipamentos industriais, lança uma máquina totalmente conectada, equipada com inteligência artificial (IA) embarcada e preparada para a indústria 4.0, a Okamura. Uma das novidades do dispositivo é o sistema que permite que as empresas que precisam produzir usem as máquinas de parceiros cadastrados na plataforma que integra o Allconnect para produzir.

“Lançamos na EXPOMAFE 2025 uma máquina digital 100% conectada, com inteligência artificial nativa embarcada, comparável ao momento em que o celular virou smartphone: a máquina tradicional se transformou em uma smart factory por si só. Essa inovação além de produzir, conecta, integra e aprende”, explica Jean Cardoso, CEO da ALLTECH.

Com digital twin, conectividade total via IoT, aplicativos integrados, assistente virtual 24/7 (Edison IA) e uma plataforma Academy para capacitação contínua, a solução foi desenvolvida para atender à crescente demanda por automação inteligente e maior eficiência no chão de fábrica. A Okamura já sai de fábrica conectada ao ecossistema digital ALLCONNECT, integrando monitoramento remoto, manutenção preditiva e gestão de produção sob demanda. O dispositivo inclui conectividade nativa, suporte remoto direto no painel (On Call), gestão preditiva (NCAM e Digital Twin), além da plataforma NOMAD, que permite programação CAM em nuvem.

“Com o lançamento do aplicativo Nomad, o modo como operadores e máquinas se conectam muda. Imagine saber, em tempo real, se uma máquina está disponível — como quando você vê no WhatsApp se alguém está on-line — e poder enviar trabalhos diretamente ou até se oferecer para operá-la remotamente. Essa conexão, aliada ao sistema NCAM, nos permite monitorar dados de produtividade em tempo real. É possível monitorar quanto a máquina produz, qual turno tem melhor performance e qual é o verdadeiro nível de eficiência”, conclui Cardoso.

Sobre a Alltech

Com mais de 24 anos de atuação, o Grupo ALLTECH registra um crescimento de 50% ao ano, sustentado por parcerias globais com países como Japão, Taiwan, Coreia, China, Estados Unidos e Alemanha, além de investimentos contínuos em startups.

Website: https://www.linkedin.com/company/grupoalltech