IA transforma o marketing e desafia agências tradicionais

O mercado de marketing digital no Brasil está passando por uma transformação acelerada. Segundo estudo da FGV/Hotmart, o setor registrou crescimento de 30% nos últimos 12 meses, enquanto projeções do Hub PME indicam que, até 2025, cerca de 74% dos investimentos em marketing no país serão digitais.

Nesse contexto, a inteligência artificial (IA) vem redefinindo a maneira como empresas planejam e executam suas estratégias. Um relatório global da McKinsey revela que 65% das empresas já utilizam IA em operações de marketing, buscando ganhos de eficiência, personalização e retorno sobre investimento (ROI).

Para as pequenas e médias empresas (PMEs), que representam mais de 99% dos negócios no Brasil, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os desafios são significativos: competir on-line com grandes marcas, muitas vezes sem equipes especializadas. É nesse cenário que a ADLOCAL, agência de marketing digital, busca se destacar. Em apenas um ano de atuação, acumula 74 clientes ativos e mais de R$?2 milhões em faturamento, atendendo desde PMEs até grandes corporações como Hospital Moinhos de Vento e Ambipar.

O modelo da agência combina consultoria estratégica e execução prática com uma metodologia consultiva 360°. O processo inclui diagnóstico aprofundado — metas, processos, público e concorrência — para identificar oportunidades de curto prazo (“quick-wins”) e estruturar estratégias sustentáveis. Uma característica operacional é o uso intensivo de IA para automações de nutrição de leads, personalização de campanhas, chatbots e relatórios detalhados, permitindo escalabilidade com consistência nos processos.

O portfólio da ADLOCAL inclui criação de sites otimizados para SEO, landing pages de alta conversão, gestão de tráfego multicanal (Google, Meta, TikTok, LinkedIn, Amazon Ads e Mercado Livre), redes sociais e projetos avançados para grandes contas. A operação conta com uma equipe multidisciplinar — estrategistas, criativos, mídia e dados — organizada com SLA único para promover consistência nos resultados.

Filipe Ruga, CEO da ADLOCAL, destaca o papel da tecnologia na busca pelo sucesso da agência: “A inteligência artificial nos permite entregar soluções personalizadas e com alto impacto para cada cliente”, afirma.

Com a digitalização ganhando força e a IA transformando a dinâmica do setor, especialistas apontam que os modelos tradicionais de agência tendem a perder espaço para operações mais ágeis, orientadas a dados e personalizadas. Nesse cenário, modelos full-service que integram consultoria e execução com uso de inteligência artificial vêm sendo utilizados por empresas de diferentes perfis como parte das estratégias de presença no ambiente digital.

