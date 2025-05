Empresa ultrapassa marca de 300 mil talentos empregados

A GRH Brasil, empresa especializada em soluções de recursos humanos, superou a marca de 300 mil profissionais contratados por meio de seus serviços ao longo dos últimos anos. A consultoria também ultrapassou os 5.000 clientes atendidos e o registro de mais de 1 milhão de currículos processados, consolidando sua atuação no segmento de gestão de pessoas e terceirização de mão de obra.

Com sede em São Paulo, a GRH Brasil atua há mais de 20 anos no mercado e oferece serviços como recrutamento e seleção, contratação temporária, terceirização de mão de obra, programas de estágio, headhunting e desenvolvimento profissional. A empresa opera com uma base nacional de empresas contratantes em setores como varejo, indústria, logística e serviços.

De acordo com a direção da empresa, o marco de 300 mil contratações representa não apenas um volume significativo de intermediação de mão de obra, mas também o reflexo de uma demanda contínua por soluções de RH com foco em compliance e velocidade nos processos seletivos.

“Temos percebido um aumento na procura por soluções terceirizadas e temporárias, especialmente em setores que precisam escalar a operação rapidamente. Desse modo cabe ao setor atender essas demandas com agilidade”, afirma Alex Milhomem, responsável pela área de operações da empresa.

Além dos serviços operacionais, a GRH Brasil também atua com a estruturação de projetos personalizados de contratação, treinamento e suporte à gestão de pessoas. A empresa mantém um banco de talentos com candidatos ativos em diversas regiões do país.

O crescimento recente está atrelado ao uso de tecnologias para triagem de currículos, entrevistas remotas e integrações com sistemas corporativos de clientes.

A empresa também anunciou o lançamento de uma nova plataforma em seu site, prevista para o segundo semestre de 2025. A ferramenta reunirá vagas, banco de talentos, área exclusiva para empresas, além de funcionalidades como agendamento de entrevistas, acompanhamento de processos seletivos e integração com sistemas de gestão de RH. A iniciativa busca otimizar a experiência de candidatos e contratantes.

Mais informações estão disponíveis em: www.grhbrasil.com.br

Website: https://www.grhbrasil.com.br