Empresário europeu lança agência boutique de modelos Level

Com uma trajetória que transita entre a matemática, os mercados financeiros e uma visão estratégica de negócios, o empresário europeu Jaroslaw Piasecki consolida sua presença no Brasil com mais um investimento no setor de luxo. Após alcançar quase R$1 bilhão em faturamento em 2024 com suas operações no país, Piasecki acaba de lançar a Level, uma agência boutique de modelos que propõe uma nova abordagem para o mercado da moda, baseada em ética, estrutura profissional e planejamento de carreira.

“Nosso objetivo com a Level é redefinir o modelo tradicional de agenciamento de modelos. Queremos oferecer um ambiente que vá além do glamour e da passarela - um ecossistema de suporte, desenvolvimento humano e projeção internacional”, afirma o empresário.

Com sede no edifício Módulo Bruxelas em Perdizes (São Paulo), a agência nasce de uma estrutura robusta: time nacional e internacional, corpo diretor 100% feminino, espaços abertos e modernos, e planos ousados. Ainda neste ano, a Level pretende abrir escritórios em Londres, Paris e Milão, reforçando seu posicionamento global. Segundo Piasecki, serão investidos R$15 milhões nos próximos cinco anos apenas na Level. “Moda é cultura, é imagem e é negócio. Mas para que seja sustentável, precisa evoluir. Acreditamos que transparência, educação e cuidado são os pilares que faltavam no setor, e é isso que vamos entregar”, explica.

A Level faz parte do portfólio brasileiro do empresário, que também comanda a Vippers, serviço de mobilidade de luxo especializado em transporte blindado de alto padrão, voltado a um público que busca segurança, conforto e exclusividade, o Grupo Quero Passagem, um dos líderes em mobilidade rodoviária no Brasil, operando tanto no B2C, com a plataforma Quero Passagem, quanto no B2B, com a Rodoviariaonline. O grupo tem apostado em sua expansão latino-americana com a marca Viajo Mucho, que já é sucesso no México, e com aquisições recentes como La Terminal (Costa Rica) e Teletiquete (Colômbia), consolidando sua posição como uma das principais OTA’s (Online Travel Agency) da região.

“Enxerguei no Brasil um território fértil para inovação e crescimento. O país tem desafios, mas também tem criatividade, além de uma população jovem e conectada. Essa combinação é única”, analisa Jaroslaw, que divide sua rotina entre Londres, Varsóvia e São Paulo.

Unindo um olhar estratégico e investimentos em áreas tão diversas quanto moda e mobilidade, ele continua apostando na sinergia entre cultura, negócios e impacto social. “Se há uma palavra que guia minhas decisões é legado. Não basta fazer negócios bem-sucedidos, é preciso construir algo que realmente transforme os setores em que atuamos”, conclui.

