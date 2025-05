Pesquisa: 95% dos brasileiros preferem marcas sustentáveis

A edição de 2025 da APAS Show, realizada no Expo Center Norte em São Paulo, destaca uma tendência crescente no setor supermercadista: a priorização de práticas sustentáveis e de responsabilidade social pelas empresas participantes. De acordo com a própria organização do evento, trata-se de uma das maiores feiras do setor na América Latina, reunindo representantes da cadeia de alimentos, bebidas e bens de consumo.

Segundo levantamento realizado pela consultoria ESG Insights, divulgado pelo portal iG em fevereiro de 2024, 95% dos consumidores brasileiros demonstram preferência por marcas que investem em sustentabilidade. Essa percepção do público tem influenciado as estratégias de grandes empresas, que buscam demonstrar, por meio de ações concretas, seu comprometimento com critérios ambientais e sociais.

A Panasonic participou da APAS Show 2025 com foco em apresentar práticas voltadas à sustentabilidade em sua cadeia de produção. A empresa atua no setor de pilhas e baterias e mantém uma unidade fabril em São José dos Campos (SP), onde opera com emissão neutra de CO?. Parte do zinco utilizado no processo de fabricação é oriundo de pilhas recicladas, em alinhamento com diretrizes de economia circular.

No estande da marca, o destaque foi o Casa do Leo Tour — iniciativa itinerante que promove uma experiência em realidade virtual sobre o ciclo de vida das pilhas, abordando desde a produção até o descarte ambientalmente adequado. O projeto, que percorre shoppings, supermercados e outros espaços de grande circulação, busca sensibilizar o público para práticas de consumo e descarte responsáveis. A estrutura contou ainda com um simulador digital de ponto de venda, que demonstrava, de forma interativa, como a disposição de produtos nas gôndolas pode influenciar o engajamento dos consumidores.

“A participação na feira permite apresentar ao varejo soluções ligadas à sustentabilidade e à educação ambiental, integradas à operação comercial”, afirma Luciano Lima, gerente de Marketing de Pilhas e Baterias da Panasonic Brasil.

Atualmente, a empresa possui cerca de 600 mil pontos de venda no país e parceria com a gestora de logística reversa Green Eletron, com mais de 10 mil pontos de coleta de pilhas instalados em diferentes regiões do Brasil.

A APAS visa, assim, se consolidar como um espaço fundamental para a discussão e apresentação de soluções que moldam um futuro mais sustentável para o setor supermercadista e para o consumo em geral.

