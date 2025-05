Banco24Horas oferece 25% de desconto em débitos parcelados

Com foco em facilitar a vida financeira da população, entre 1º e 31 de maio, o Banco24Horas realizará a campanha de 25% de desconto nas condições de parcelamento de débitos veiculares, como IPVA, multas e licenciamento. Os valores poderão ser parcelados em até 12 vezes nos caixas eletrônicos e Atmos, o Banco24Horas compacto, da rede de autoatendimento.

As transações, que permitem a consulta e parcelamento dos débitos de veículos, podem ser realizadas por meio do cartão de crédito nos mais de 24 mil dispositivos da rede de autoatendimento, incluindo caixas eletrônicos e Atmos, o Banco24Horas compacto. Para consultar a simulação de valores e entender o impacto real do desconto na prática basta clicar aqui.

“A campanha, que acontece durante todo o mês de maio, tem como objetivo facilitar a organização da vida financeira de condutores que não conseguiram quitar os valores dentro do prazo oficial dos departamentos de trânsito do seu estado, ou para aqueles que ainda terão os débitos veiculares com vencimento previsto e precisam parcelar o montante em mais vezes”, explica Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da TecBan.

Para pagar IPVA, licenciamento e/ou multas no Banco24Horas, é imprescindível que o usuário tenha o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) em mãos, já que é um dado obrigatório no início da transação.

Passo a passo para realizar o parcelamento no caixa eletrônico em até 12 vezes:

Selecionar a opção “IPVA” na tela inicial do Banco24Horas;

Escolher “Pagamento de débitos veiculares”;

Informar o RENAVAM, UF, Placa, CPF e telefone;

Aceitar os termos de uso;

Selecionar o débito que deseja pagar (IPVA, licenciamento, multas) ou a opção todos os débitos;

Inserir o cartão de crédito;

Escolher a opção de parcelamento de 1x a 12x;

Confirmar todos os dados;

Inserir a senha;

Pronto, foi realizado o parcelamento de débitos veiculares no Banco24Horas.

Website: https://www.banco24horas.com.br/