Turismo do país bate recorde com receita de R$ 16,5 bilhões

O setor turístico brasileiro vive um momento de aquecimento, com números expressivos registrados em fevereiro de 2025. Segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), publicados pela Secretaria de Comunicação Social, o faturamento atingiu R$ 16,5 bilhões — crescimento impulsionado pelo aumento das viagens domésticas e internacionais, além da estabilidade nos preços do transporte aéreo.

De acordo com Felipe Oliveira Pedreira, especialista da Bahia Terra Turismo, o bom desempenho do setor se deve a uma combinação de fatores: “Tivemos um cenário econômico favorável, com mais dias úteis no mês, aumento das viagens corporativas e tarifas aéreas mais estáveis. Isso permitiu que tanto turistas brasileiros quanto estrangeiros movimentassem o mercado com mais intensidade”.

O transporte aéreo foi um dos maiores destaques, registrando R$ 4,1 bilhões em movimentação, como apontam indicativos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), também compartilhados pelo Governo Federal. Trata-se de um aumento de 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O setor aéreo é um catalisador do turismo, facilitando o fluxo de pessoas e impulsionando o comércio e os serviços em diversos destinos”, explica Pedreira.

Brasil se consolida como destino turístico forte

O Brasil tem se destacado não apenas como um polo para viajantes internacionais, mas também como um destino preferencial para os próprios brasileiros. A melhoria na infraestrutura e a diversidade de opções turísticas têm contribuído para esse crescimento.

“O turismo interno está em alta, com destinos que oferecem desde praias paradisíacas até experiências culturais ricas. E, internacionalmente, o Brasil tem atraído cada vez mais visitantes, especialmente de países vizinhos como a Argentina”, afirma o especialista.

Bahia: um dos destinos mais procurados em 2025

Na Bahia, alguns locais se destacam na preferência dos turistas:

“Esses destinos combinam beleza natural, infraestrutura turística e diferentes experiências, o que atrai tanto brasileiros quanto estrangeiros”, destaca Pedreira.

Projeções para o resto do ano

Com uma expectativa de crescimento acima de 2% nos próximos meses, o setor turístico brasileiro segue otimista. As agências de turismo receptivo, como a Bahia Terra Turismo, estão se preparando para atender à demanda crescente.

“Estamos aumentando investimentos e capacitando nossa equipe para oferecer o atendimento que o turista almeja. Tudo indica que 2025 será um ano ainda mais forte para o turismo no Brasil”, considera o especialista da Bahia Terra Turismo.

Para Pedreira, os números comprovam que o Brasil está no radar mundial do turismo. “Com destinos diversificados, infraestrutura em expansão e um mercado aéreo aquecido, o país se consolida como um dos melhores lugares para se visitar em 2025”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com