Correspondente Dinâmico alcança 1 milhão de acessos mensais

O Correspondente Dinâmico, plataforma especializada em conectar contratantes a correspondentes jurídicos em todas as cidades do Brasil, celebra a marca de mais de 1 milhão de acessos mensais enquanto comemora 10 anos de existência, sendo o site mais acessado da área da correspondência jurídica, de acordo com Similarweb, que mede o impacto, engajamento e os acessos.



Por meio da ferramenta, contratantes que precisam de diligências e audiências encontram correspondentes jurídicos locais, com objetivo de evitar deslocamentos, economizar tempo e reduzir custos. Com mais de 130 mil profissionais cadastrados e mais de 2,3 milhões de conexões realizadas, o Correspondente Dinâmico vem buscando transformar o setor ao oferecer inovação na gestão de serviços jurídicos.



De acordo com Priscila Pinheiro, advogada e CEO da plataforma, este marco demonstra que a ferramenta tem se tornado um braço estratégico tanto para escritórios, quanto para advogados e empresas de diversos segmentos que desejam ampliar sua eficiência operacional e extensão de área de atuação. “Ao longo desses 10 anos, nossa plataforma evoluiu de apenas um local de busca de correspondente jurídico, para uma solução integrada, refletindo a transformação digital no setor jurídico brasileiro.”



“Isto também simboliza a maturidade do conceito de correspondência jurídica no Brasil, que passou de apenas uma renda extra, para um serviço estruturado e profissionalizado. Ao atingir estes números expressivos, nossa empresa deseja demonstrar seu compromisso com a excelência na gestão das demandas, valorizar o serviço de correspondência jurídica e compreender as necessidades dos contratantes, consolidando sua relevância no ecossistema legal brasileiro”, acrescenta a CEO.



Nos últimos anos, a empresa também evoluiu tecnologicamente ao implementar recursos de Inteligência Artificial (IA), além do lançamento de aplicativos para dispositivos móveis que permitem aos correspondentes receber novas demandas instantaneamente de forma estratégica com base na geolocalização.



Para a advogada, o feedback dos usuários tem sido um pilar essencial no desenvolvimento da plataforma, ouvindo os contratantes e correspondentes para entender suas dores, sugestões e expectativas. “Muitas das funcionalidades, que hoje fazem parte da plataforma, surgiram diretamente das necessidades apontadas pelos usuários.”



“Temos um contato direto com eles por meio do Fale Conosco na plataforma, onde damos o suporte aos usuários e também recebemos sugestões. Realizamos entrevistas com correspondentes e com contratantes para entender a experiência com a plataforma e, caso haja alguma necessidade e sugestão, analisamos internamente. A plataforma buscou evoluir junto com quem a utiliza”, explica Pinheiro.



Projeções para 2025



Com o crescimento da plataforma, o Correspondente Dinâmico projeta avanços estratégicos para 2025, como novas integrações com softwares jurídicos, expansão da base de correspondentes especializados e ações de fortalecimento da comunidade.



Para tornar o processo de contratação mais fluido, a empresa tem buscado parcerias que integrem interfaces de programação com o Correspondente Dinâmico. “Além disso, queremos qualificar ainda mais nossa base, com foco em correspondentes treinados para áreas específicas e investir em mais conteúdos educativos”, ressalta a advogada.



“Estamos sempre em busca de inovação e com o objetivo de trazer tecnologia de ponta para a área da Correspondência Jurídica. Por isso, buscamos diariamente mais valorização e qualificação para este segmento”, conclui Pinheiro.



Para saber mais, basta acessar: https://correspondentedinamico.com.br/