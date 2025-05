Ferramenta conecta motoristas a postos de combustíveis

A Baratão Combustíveis, empresa com sede em Brasília (DF), lançou uma plataforma digital a fim de conectar motoristas a postos de combustíveis credenciados com preços acessíveis. O negócio já ultrapassou a marca de um milhão de downloads, com uma média de 50 mil vendas diárias.

A iniciativa surge em um contexto em que o preço dos combustíveis impacta o orçamento das famílias e dos motoristas profissionais. Em média, essa despesa compromete 6,4% da renda mensal dos brasileiros, segundo o Indicador de Poder de Compra de Combustíveis, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O levantamento tem como base dados do Monitor de Preços dos Combustíveis e da Pnad Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e demonstra um desafio para os orçamentos familiares em todo o país, como destaca uma publicação do Diário do Comércio.

Além da economia no abastecimento, a empresa oferece uma rede de benefícios em produtos e serviços relacionados ao universo automotivo.

“A ideia surgiu da observação de um problema comum no dia a dia dos brasileiros. Percebemos que, embora existissem programas de fidelidade e promoções pontuais, não havia uma plataforma que democratizasse o acesso a descontos de forma ampla e acessível”, explica Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão Combustíveis.

Como funciona o desconto no aplicativo?

Segundo Fiorillo, o processo para conseguir o desconto de combustíveis no aplicativo é funcional e 100% digital: o usuário compra o combustível pelo app (gasolina, etanol ou diesel), recebe um QR Code no celular, apresenta o código no posto credenciado e o desconto é aplicado automaticamente.

“A proposta do nosso sistema é eliminar burocracias", afirma Fiorillo. Além de combustível, a Baratão Combustíveis expandiu seu ecossistema para incluir outros produtos e serviços com desconto, como gás de cozinha, água mineral, produtos automotivos (óleo, aditivos, pneus), serviços veiculares (lavagem, emplacamento, vistoria) e itens para pets.

“Nosso objetivo é oferecer conveniência e economia em tudo que está relacionado à rotina do motorista”, destaca o empresário.

Clube de Vantagens oferece benefícios exclusivos

Os usuários do app da Baratão Combustíveis também têm acesso ao Clube de Vantagens Baratão, que oferece descontos em alimentação, vestuário, farmácias, educação, e e-commerces.

“São mais de 25 mil lojas parceiras, a fim de oferecer economia em diversas categorias”, informa Fiorillo.

Crescimento e expansão

Atualmente, a Baratão Combustíveis já conta com mais de dois milhões de usuários e dois mil postos credenciados em todo o Brasil.

Segundo Fiorillo, para expandir ainda mais, a empresa tem investido em tecnologia e inteligência artificial (IA) para identificar melhores oportunidades de parcerias e expansão regional com equipes comerciais ativas em novos mercados.

Expectativas para o futuro

De acordo com o CMO da Baratão Combustíveis, entre os planos para o futuro, a empresa pretende investir no aprimoramento da experiência no app com IA para personalização e previsão de consumo. Além disso, espera investir na inclusão de recarga para veículos elétricos e em novos modelos de fidelização.

“Nosso compromisso é continuar inovando para transformar o consumo de combustíveis no Brasil, colocando o poder de escolha e economia nas mãos dos usuários”, finaliza Fiorillo.

Para mais informações, basta acessar: https://usebaratao.com.br/