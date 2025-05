Empresas brasileiras enfrentam desafios de migração para a nuvem SAP

Um número crescente de empresas no Brasil está migrando para o SAP S/4HANA e a plataforma de gestão de capital humano SuccessFactors da SAPàmedida que integram novas tecnologias e navegam em um ambiente regulatório complexo e mutável, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens™ SAP Ecosystem de 2025 para o Brasil constata que o fim iminente do suporte a sistemas legados é o principal desafio para os clientes SAP no país. Embora a SAP ofereça manutenção estendida para o ERP Central Component (ECC) até 2030, o suporte técnico oficial está previsto para terminar em 2027. As empresas estão avaliando cuidadosamente alternativas para garantir a continuidade dos negócios, a conformidade regulatória e a modernização das operações. Essas alternativas incluem a migração para o SAP S/4HANA ou a adoção dos programas RISE with SAP ou GROW with SAP, que, segundo a empresa, são projetados para otimizar as operações comerciais.

“Os clientes SAP brasileiros enfrentam um acerto de contas com o fim do suporte ao ECC e a necessidade de se adequar a novas regulamentações e reformas tributárias”, disse Bill Huber, sócio de plataformas e soluções digitais da ISG. “Os fornecedores de serviços estão integrando IA e automação para atender às necessidades de diferentes tipos de organizações.”

Grandes empresas no Brasil continuam resistindo ao modelo RISE, preferindo preservar orçamentos para melhorias internas e se preparar para o impacto das novas leis tributárias, afirma o relatório. No entanto, algumas estão adotando o GROW com SAP para otimizar as operações, especialmente após fusões e aquisições.

O GROW combina diversos componentes para a transformação em nuvem, incluindo soluções tecnológicas e serviços de implementação rápida, e foi projetado principalmente para empresas de médio porte, afirma a ISG. Algumas empresas acreditam que o GROW carece de maturidade, especialmente em suas capacidades de localização, mas alguns fornecedores de serviços no Brasil relatam receitas significativas com ele, o que pode demonstrar que ele atende a uma ampla gama de necessidades dos clientes quando bem executado, afirma a ISG.

O uso de serviços de aplicativos gerenciados da SAP no Brasil diminuiu com o surgimento de novas tecnologias de IA e automação, afirma o relatório. Espera-se que os fornecedores alinhem suas soluções às novas tecnologias, com os serviços evoluindo para um modelo mais ágil e inteligente, que inclui automação e monitoramento em tempo real para reduzir custos e aumentar a produtividade.

O interesse pelo SAP SuccessFactors HXM cresceu no Brasil,àmedida que as empresas buscam personalizar o recrutamento, a integração e a avaliação de desempenho por meio da IA, afirma o ISG. Há uma forte demanda por soluções que permitam o cumprimento da legislação brasileira em questões como administração de folha de pagamento, gestão de tempo e impostos.

“O cenário regulatório e tributário em constante mudança no Brasil exige atenção constante das empresas”, afirmou Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Os usuários SAP devem fazer parcerias com fornecedores que se mantenham atualizados e ágeis para garantir a conformidade contínua.”

O relatório também examina outras tendências do ecossistema SAP que afetam empresas no Brasil, incluindo as extensões da SAP para seu copiloto Joule AI e a importância contínua dos serviços de nuvem gerenciados para o SAP ERP.

Para mais insights sobre os desafios relacionados ao SAP enfrentados pelas empresas no Brasil, além dos conselhos do ISG para enfrentá-los, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ SAP Ecosystem de 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 45 provedores em cinco quadrantes: SAP S/4HANA System Transformation — Large Accounts, SAP S/4HANA System Transformation — Midmarket, SAP Application Managed Services, Managed Cloud Services para SAP ERP e SAP SuccessFactors HXM Partner Services.

O relatório aponta Accenture, Atos, Capgemini, Deloitte e T-Systems como líderes em quatro quadrantes cada. Ele aponta NTT DATA e Wipro como líderes em três quadrantes cada, e Infosys, Softtek, Stefanini e Tech Mahindra como líderes em dois quadrantes cada. BCI Consulting, EPI-USE, Essence, Exed Consulting, HR Path, HRST, Kyndryl, Megawork, Meta, Numen, SEIDOR, Strada e TIVIT são apontadas como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Minsait é nomeada como Rising Star — uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro", segundo a definição do ISG — em dois quadrantes. A Engine e a SPS Group são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Megawork, Meta e NTT DATA.

Na área de experiência do cliente, a Wipro foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2024 entre os provedores do ecossistema SAP. A Wipro obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voz do Cliente da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ SAP Ecosystem 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

