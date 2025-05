Kinaxis obtém certificação Catena-X, consolidando sua posição de liderança na cadeia de valor automotiva

Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, anunciou hoje que a Maestro™, sua plataforma de orquestração em tempo real com tecnologia de IA, obteve a certificação Catena-X para gestão de demanda e capacidade. Isto confirma que a Maestro cumpre com os rigorosos padrões de interoperabilidade, soberania de dados e segurança da rede, o que facilita a cooperação confiável em cadeias de fornecimento multinível.

A Catena-X é o primeiro ecossistema de dados confiável a nível mundial, aberto e colaborativo para a indústria automotiva, que visa garantir a troca consistente de dados entre todos os participantes da cadeia de valor. A certificação consolida ainda mais a posição de liderança da Kinaxis na cadeia de valor como uma plataforma de cadeias de fornecimento preparada para o futuro, com tecnologia de IA, para a era automotiva digital.

"Estamos satisfeitos por ser um dos principais provedores de soluções a receber a certificação Catena-X, pois valida nossa capacidade de oferecer orquestração a várias empresas em tempo real em escala, sendo exatamente para isto que os líderes automotivos internacionais dependem da Kinaxis", disse Andrew Bell, Chefe de Produto na Kinaxis. "Em um setor que enfrenta a eletrificação, a volatilidade das políticas e a crescente pressão em cadeias de fornecimento, a Maestro permite a coordenação de ponta a ponta em todos os níveis da rede. Não se trata apenas de ver o que está ocorrendo, mas de estar pronto para agir."

Junto com a certificação Catena-X, a Maestro se torna disponível no mercado da Cofinity-X. Como primeira empresa operacional e porta de entrada para a Catena-X, a Cofinity-X deu vida ao espaço de dados. "Temos orgulho de ter a Kinaxis, líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, como um novo membro em nosso ecossistema Catena-X", disse Thomas Rösch, Diretor Executivo da Cofinity-X e Membro de Conselho da Catena-X.

A indústria automotiva continua sendo uma das mais complexas para planejar cadeias de fornecimento, ao considerar centenas de peças móveis, a migração mundial para veículos elétricos e as recentes disrupções tarifárias. Com a Maestro, os clientes da Kinaxis ganham a capacidade de navegar por mudanças sem precedentes, que modelam milhões de cenários ao ano para simular disrupções antes que ocorram. A plataforma com tecnologia de IA oferece agilidade, visibilidade e a confiança necessárias para orquestrar o futuro. Entre os clientes da Kinaxis estão alguns dos principais fabricantes de veículos do mundo, como Volvo Cars, Harley Davidson, Ford, Subaru, Motherson e General Motors.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, alimentando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro™, combina tecnologias e técnicas exclusivas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e a disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

