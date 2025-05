IA amplia eficiência e humanização na saúde

A incorporação de tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA) vem transformando a prática médica contemporânea. Segundo levantamento da International Data Corporation (IDC), 79% das organizações de saúde já utilizam alguma forma de inteligência artificial, especialmente para automação de tarefas administrativas e análise preditiva. Esses recursos não apenas automatizam processos operacionais, mas também contribuem para um atendimento mais eficiente, ágil e centrado nas necessidades do paciente.

Entre as aplicações mais recentes e relevantes, destacam-se os sistemas automatizados de atendimento via chatbot, que simulam o trabalho de secretarias clínicas com linguagem natural, respostas contextualizadas e operação contínua, 24 horas por dia, sete dias por semana. "Diferente dos sistemas tradicionais de agendamento on-line — que, em geral, expõem toda a agenda do profissional de saúde —, as soluções com IA operam de forma mais personalizada. A lógica de funcionamento se aproxima da experiência de atendimento humano: o paciente recebe algumas opções de horários com base em regras configuradas previamente pelo próprio profissional. Esse modelo ajuda a preservar a organização da rotina médica, sem comprometer a confidencialidade da agenda e promove uma interação mais cuidadosa com o paciente", afirma Mário Souza, CTO do Hexapp - software de gestão de clínicas.

A velocidade com que o paciente recebe uma resposta após o primeiro contato é outro fator de impacto direto no agendamento de consultas. O estudo da Harvard Business Review intitulado "The Short Life of Online Sales Leads" revelou que empresas que responderam aos leads dentro de uma hora foram quase sete vezes mais propensas a qualificar o lead do que aquelas que responderam após esse período. Em um cenário de alta competitividade no setor da saúde, essa agilidade pode representar a diferença entre uma consulta agendada ou uma oportunidade perdida.

Outro avanço significativo é o uso de inteligência artificial para a transcrição automática das consultas médicas. A rede hospitalar Quirónsalud, na Espanha, passou a utilizar um sistema que capta e transcreve automaticamente as conversas entre médico e paciente durante o atendimento, gerando relatórios clínicos estruturados. Segundo reportagem do jornal El Día, a tecnologia tem como objetivo reduzir o tempo que os médicos gastam escrevendo relatórios e permitir que eles dediquem mais atenção aos pacientes, contribuindo para um atendimento mais humanizado.

A leitura de exames laboratoriais a partir de imagens é mais um exemplo do potencial da IA aplicada à prática médica. "Por meio de fotos capturadas pelo médico ou pelo próprio paciente, o sistema reconhece os dados relevantes e os organiza em tabelas comparativas com exames anteriores. Esse recurso facilita o acompanhamento da evolução clínica, permite análises mais rápidas e reduz o tempo gasto em tarefas administrativas, como a digitação de resultados", diz Mário Souza que é entusiasta do uso da IA na medicina no Brasil.

Segundo a médica Julia Broetto, CEO do Hexapp, o papel da IA na medicina não é substituir o profissional, mas sim ampliar sua capacidade de atuação. “A tecnologia deve ser vista como uma aliada, que libera o médico de tarefas repetitivas e o permite focar no que realmente importa: o cuidado com o paciente. Por mais paradoxal que pareça, a inteligência artificial vem para humanizar a medicina", afirma.

À medida que soluções tecnológicas evoluem e se integram aos fluxos de trabalho clínico, o setor da saúde caminha para uma nova fase — digital, automatizada e baseada em dados.

