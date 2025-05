Parceria Softex e Reino Unido impulsiona cooperação em TIC

A Softex e o Ministério para Negócios e Comércio do Governo Britânico no Brasil (Department for Business and Trade – DBT) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para fomentar a colaboração entre empresas e organizações dos dois países nos setores de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC).

Com duração inicial de 36 meses, o acordo poderá ser prorrogado por mais 36 - totalizando até seis anos de cooperação - e tem como principais objetivos a promoção de iniciativas bilaterais, o estímulo ao comércio e ao investimento no setor de TICs, e a criação de mecanismos de apoio à inovação. Estão contemplados desde eventos de networking e exposições, até programas de capacitação e visitas técnicas.

Entre as ações previstas está a participação na London Tech Week 2025, a primeira iniciativa conjunta a ser realizada dentro do escopo do Memorando. A missão, organizada pelo DBT com o suporte do projeto Setorial Brasil IT+, parceria da Softex com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, levará empresas brasileiras ao Reino Unido no mês de junho para estabelecer conexões estratégicas, identificar oportunidades de negócio e estreitar laços com o ecossistema britânico de inovação.

Para a Softex, o acordo representa um avanço importante na estratégia de internacionalização das empresas brasileiras de tecnologia. “O país oferece um ambiente propício para negócios internacionais, com políticas de incentivo à inovação, acesso facilitado ao capital de risco e uma diversificada base de talentos. Para empresas estrangeiras, esse ecossistema representa uma porta de entrada para o mercado europeu e global, além de gerar oportunidades valiosas de parceria com universidades, centros de pesquisa e startups de ponta. Essa parceria amplia a nossa capacidade de apoiar negócios inovadores na sua jornada global”, afirma Gabriela Silva, líder da célula de internacionalização da Softex.

“Nos últimos anos, o governo britânico, através do time de investimentos do DBT tem apoiado a internacionalização e expansão de dezenas de startups e empresas brasileiras de tecnologia para o Reino Unido. Casos de sucesso, como o da CI&T, Cadastra, FCamara, Pismo, dentre outras, comprovam a relevância do mercado britânico e suas conexões globais para o crescimento internacional. Portanto, firmar esta parceria com a Softex para promoção bilateral de comércio e investimento reforçará ainda mais estas conexões de negócios entre Brasil e Reino Unido no setor de Tecnologia no longo prazo”, avalia Cristiano Andrade, Head de Inward Investment no Ministério para Negócios e Comércio do Governo Britânico no Brasil.

Para Eros Silva, gestor projetos setoriais de promoção comercial internacional de tecnologia, games e inovação da Gerência de Indústrias e Serviços da ApexBrasil, “a parceria com o DBT fortalece significativamente o ecossistema brasileiro de inovação e tecnologia, ao promover conexões estratégicas, atrair investimentos e estimular o intercâmbio de conhecimento entre os dois países”.

Website: https://softex.br/