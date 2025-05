Stanley’s Hair abre 40 lojas e reforça governança

A Stanley’s Hair , rede com atuação nacional no segmento de transplante capilar e estética médica, anuncia a abertura de 40 novas unidades do tipo hospital-dia, integrando sua estratégia de crescimento e regionalização dos serviços. A ampliação da estrutura física será realizada em parceria com uma grande rede nacional do setor fitness, com foco em acessibilidade e capilaridade de atendimento.

Com o avanço do plano de expansão, a empresa também implantou uma nova estrutura de governança corporativa voltada para padronização de processos, ética institucional, segurança do paciente e controle de qualidade nas operações clínicas e administrativas.

Governança reforçada e padronização operacional

Entre as medidas implementadas está a criação do Comitê de Ética e Conformidade, responsável por revisar contratos de parceria e garantir a aderência às melhores práticas do setor. Também foi instituído um Comitê de Riscos e Segurança do Paciente, com encontros trimestrais para análise de indicadores críticos e atualização de protocolos clínicos.

O plano de governança inclui ainda auditorias internas mensais nas unidades, voltadas à avaliação de desempenho, satisfação dos pacientes e conformidade com padrões operacionais. Para assegurar rastreabilidade e eficiência, a empresa passou a utilizar uma plataforma digital de compliance, com registro eletrônico de etapas como credenciamento e manutenção de clínicas.

Capacitação, certificação e indicadores de melhoria

A rede passou a adotar um manual único de procedimentos clínicos e administrativos, revisado semestralmente por especialistas externos. Checklists de infraestrutura, equipamentos e qualificação das equipes são aplicados antes da abertura de cada nova unidade.

Com foco na segurança do paciente, todos os gestores da rede participam de programas anuais de capacitação e certificação em governança clínica. Além disso, a Stanley’s Hair iniciou processos de acreditação por organismos nacionais, como a certificação ISO em gestão da qualidade.

A empresa também estruturou um canal exclusivo para feedbacks de colaboradores e clientes, com prazo máximo de 48 horas para resposta. Relatórios semestrais de Performance & Compliance passaram a ser disponibilizados a investidores e parceiros, com dados consolidados sobre crescimento, qualidade e ações corretivas.

Segundo dados internos, a nova governança já resultou em uma redução de 40% no tempo médio de resposta a não conformidades e no aumento de 30% nos índices de satisfação dos pacientes.

Sobre a Stanley’s Hair