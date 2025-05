Fintech ACG/PagCorp lança cartão para benefícios flexíveis

A ACG, fintech de meios de pagamento e gestão de despesas corporativas , entra no mercado de benefícios flexíveis para trabalhadores com uma solução integrada ao seu principal produto, o PagCorp, que passa a oferecer 12 categorias de benefícios flexíveis e sem custo para as empresas contratantes. A área de benefícios passou por um grande desenvolvimento nos últimos anos, tanto por mudanças nas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), como pela demanda dos colaboradores por um pacote de benefícios cada vez mais robusto e fácil de usar. A ACG investiu recursos próprios no desenvolvimento deste produto e espera expandir em até 30% sua base de 5 mil empresas-cliente ativas nos próximos dois anos.

O PAT alcança mais de 23 milhões de beneficiários e cerca de 670 mil empresas participantes em todo o país. Segundo dados da ABRH, 71% das empresas no Brasil estão reavaliando seus pacotes de benefícios, sendo que mais de 50% delas já consideram esta área como prioridade para atração e retenção de talentos. Nesse mesmo sentido, um outro estudo, desta vez da Gartner, mostra que 72% das lideranças de RH acreditam que programas de benefícios flexíveis serão uma das principais responsabilidades nos próximos cinco anos. Não por acaso, uma pesquisa da Serasa Experian aponta que, para 46,4% dos profissionais, a oferta de um pacote de benefícios é um fator muito importante para aceitar uma proposta de trabalho.

A ACG utilizou seu know-how na gestão de pagamentos (em 2024, 1 milhão de cartões emitidos e R$ 4,7 bilhões em transações geridas apenas em benefícios) e sua experiência de cinco anos no outsourcing de infraestrutura para emissão de cartões e gestão de contas de pagamento para desenvolver uma solução própria com recursos únicos no mercado, o PagCorp Benefícios.

Em conformidade com o PAT (o que permite o abatimento de até 4% do valor pago do imposto de renda devido pelas empresas), a solução possibilita a inserção de saldos fixos e flexíveis em categorias como vale-alimentação e refeição, vale-transporte, mobilidade, educação, cultura, home-office e saúde & bem-estar, multibenefícios e saldo livre , entre outros, em um mesmo cartão.

“O Brasil bateu recordes de empregabilidade nos últimos anos e a busca pelos melhores e mais qualificados profissionais está cada vez mais acirrada. Desta forma, oferecer benefícios flexíveis abrangentes e de fácil utilização é um fator competitivo essencial para o desenvolvimento de marcas empregadoras fortes. O PagCorp Benefícios traz uma alternativa para esse mercado, pois une segurança jurídica, autonomia e facilidade de gestão pelo RH. E a empresa tem acesso a tudo isso em um sistema completo, onde consegue adquirir os cartões, definir as categorias de benefícios e transferir saldos”, destaca Liliane Josua Czarny, Sócia e Co-CEO da ACG.

O PagCorp Benefícios é aceito em toda a rede Mastercard, que hoje conta com mais de 18 milhões de estabelecimentos no Brasil, incluindo a possibilidade de realização de compras on-line e utilização em aplicativos de mobilidade e alimentação, de acordo com a modalidade oferecida pela companhia. A solução está disponível para pequenas, médias e grandes empresas, sem restrições para mercado de atuação.

“Oferecemos doze opções de benefícios em um mesmo cartão. Isso tanto para expandirmos o impacto positivo em várias áreas da vida do trabalhador, como para possibilitar que as empresas desenhem seu pacote de benefícios de acordo com as especificidades de cada mercado ou posição. Geridos de forma isolada, esses benefícios poderiam inviabilizar ou encarecer sua execução, mas uma plataforma digital única realiza essa tarefa com eficiência e controle”, completa a Co-CEO da ACG.

IA, Super-App e planos futuros

O lançamento do PagCorp Benefícios representa uma expansão expressiva do portfólio da ACG e se soma a outras novidades como o PagCorp Premiações (para pagamento de gratificações e premiações corporativas internas e externas) e o Bob, Inteligência Artificial (IA) para agilizar a análise e aprovação dos comprovantes de despesas corporativas.

“Para este ano, temos previsto o lançamento de outras modalidades de benefícios em nosso cartão, bem como outras funcionalidades para empresas. Nossa meta é, começando pela área de pagamentos corporativos, desenvolver nos próximos anos um ecossistema digital para aprimorar de forma constante o back office das empresas”, conclui Liliane.

Como funciona o PagCorp Benefícios

A empresa abre uma conta no PagCorp (pagcorp.com.br) e faz toda gestão de benefícios no sistema: deposita o valor na conta principal, solicita os cartões para seus colaboradores, define quais categorias de benefícios e respectivos saldos serão incluídos em cada cartão e faz o pedido de benefícios periodicamente. Todos esses procedimentos são realizados digitalmente de forma direta pelo cliente, sem burocracia. Os cartões físicos – que podem ser personalizados com a logomarca da empresa - serão enviados para a própria companhia fazer a distribuição. O cartão PagCorp Benefícios pode ser utilizado de forma virtual, adicionando o mesmo em carteiras digitais (Apple Wallet, Google Wallet, Samsung Wallet). O acompanhamento de saldo e gastos é realizado por meio do aplicativo, no qual o colaborador pode também alterar a senha do cartão e bloqueá-lo em caso de perda ou furto. No modelo de negócio da ACG, não há taxas ou mensalidades nem para empregadores, nem para trabalhadores.

Sobre a ACG

A ACG Instituição de Pagamento atua no mercado de contas de pagamento e cartões corporativos há 15 anos e atende, atualmente, mais de 5.000 empresas de pequeno, médio e grande portes dos mais diversos setores da economia. A empresa é uma Instituição de Pagamentos (IP) autorizada e regulada pelo Banco Central do Brasil nas modalidades de emissora de moeda eletrônica e emissora de instrumentos de pagamento pós-pago. Sua principal solução é o PagCorp, sistema de gestão de despesas corporativas integrado com cartões Mastercard.

Website: http://pagcorp.com.br