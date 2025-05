Consultores jurídicos em geral aceleram adoção de tecnologia para lidar com pressões de conformidade

Consultores jurídicos em geral (GCs) de todo o mundo vêm adotando rapidamente tecnologias, incluindo inteligência artificial generativa (IA), para otimizar as operações jurídicas e estar inteirados com as crescentes pressões de conformidade. É o que revela uma nova pesquisa realizada com 350 GCs e diretores de conformidade jurídica em importantes mercados internacionais, encomendada pela CSC, líder mundial em prover soluções globais de administração de negócios e conformidade.

O estudo da CSC1, Barômetro de Conselheiros Jurídicos em Geral 2025, revela que a atualização tecnológica e a automação são as principais prioridades estratégicas dos departamentos jurídicos para o próximo ano. A maioria dos departamentos jurídicos (97%) já utiliza IA generativa, com 49% declarando que a tecnologia vem ajudando significativamente suas equipes jurídicas.

Os benefícios mais amplamente relatados das ferramentas de IA incluem o tratamento de grandes volumes de trabalho de modo mais eficiente (66%), melhores tempos de processamento (40%) e o aperfeiçoamento da detecção de fraudes e do gerenciamento de riscos (41%), com destaque ao papel da tecnologia em aliviar a pressão sobre equipes jurídicas sobrecarregadas e reforçar a resiliência operacional.

"Há um ano, todos se interessavam por IA, mas, ao mesmo tempo, ainda se perguntavam o quão confiável era", disse Thijs van Ingen, Chefe Global de Soluções Corporativas da CSC. "Agora vemos um valor agregado real e ganhos de produtividade, sobretudo em áreas complexas como fusões e aquisições. A mudança para parceiros com tecnologia demonstra que os GCs estão agindo de modo decisivo para modernizar seus departamentos diante da crescente pressão operacional."

Contudo, a confiança é temperada pela cautela. 72% dos GCs implementaram políticas de governança interna para gerenciar o uso da IA, citando fraude, privacidade de dados e riscos de terceiros como suas principais preocupações.

“A IA veio para ficar, porém o uso responsável é essencial", acrescentou Ian McConnel, Diretor Jurídico da CSC. "Os GCs estão, com razão, concentrados em governança, precisão e integridade de dados. À medida que as equipes jurídicas evoluem, estão se tornando líderes em incorporar IA segura e eficaz aos principais processos comerciais, mas o sucesso irá depender de garantir que os conjuntos de dados por trás destas ferramentas sejam precisos e robustos."

Estas mudanças ocorrem em um contexto de elevadas exigências de conformidade. Quase três quartos (72%) dos GCs preveem um aumento nos custos legais e regulatórios nos próximos três anos, mas apenas 27% afirmam se sentir "muito preparados" para novos requisitos, como a ampliação da divulgação de informações sobre a propriedade real. A mudança no panorama regulatório foi citada como o principal risco para as operações jurídicas em 2025.

Além de adotar a tecnologia, quase seis em cada dez (58%) GCs relatam aumento na terceirização para parceiros especializados, uma mudança impulsionada por restrições de recursos e pela necessidade de suporte escalável e habilitado por tecnologia em várias jurisdições.

"À medida que as organizações buscam expansão mundial, os GCs lideram o movimento", acrescentou van Ingen. "Ao integrar sistemas mais inteligentes e formar parcerias estratégicas, os GCs desempenham um papel crucial para ajudar suas organizações a gerenciar riscos, impulsionar a eficiência e expandir as operações jurídicas a nível internacional. Isto marca uma mudança decisiva no papel da função jurídica, onde os GCs vem orientando suas organizações para um futuro mais ágil e tecnológico."

Para receber uma cópia do relatório Barômetro de Conselheiros Jurídicos em Geral 2025 da CSC, entre em contato com Hassan Ali em cscteam@citigatedewerogerson.com.

1 A CSC, em parceria com a Pure Profile, entrevistou 350 consultores jurídicos em geral e diretores de conformidade jurídica nas Américas, Europa (incluindo o Reino Unido) e Ásia-Pacífico em 2025. Os entrevistados eram provenientes de diversos setores industriais, incluindo comunicações, serviços bancários e financeiros, saúde, seguros, direito e imobiliário.

Sobre a CSC

A CSC é a parceira de confiança de mais de 90% das empresas Fortune 500®, mais de 90% das 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand®) e mais de 70% das PEI 300. Somos líder mundial em oferecer soluções mundiais de administração e conformidade empresarial, serviços administrativos especializados para gestores de ativos alternativos em uma gama de estratégias de fundos, transações envolvendo participantes do mercado de capitais em mercados públicos e privados, gestão de sistemas de nomes de domínio, bem como proteção de marca digital e contra fraudes, além de soluções de software para impostos corporativos. Fundada em 1899 e com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a CSC se orgulha de ser uma empresa de capital fechado e administrada profissionalmente há mais de 125 anos. A CSC possui escritórios e instalações em mais de 140 jurisdições na Europa, Américas, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Somos uma empresa internacional capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam, e conquistamos isso ao empregar especialistas em cada setor que atendemos. Somos a empresa por trás dos negócios (business®). Saiba mais em cscglobal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250519750501/pt/

Para mais informações:

Citigate Dewe Rogerson

Hassan Ali | Amber Liu

cscteam@citigatedewerogerson.com

CSC

Laura Crozier

Gerente de Relações Públicas

laura.crozier@cscglobal.com

CSC News Room