Rigaku coopera na análise de raios X de Fusuma-e por Maruyama Okyo

A Rigaku Corporation, parceira internacional de soluções em dispositivos analíticos de raios X e uma empresa do Grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; diretor executivo: Jun Kawakami; doravante "Rigaku") realizou medições de fusuma-e em Daijoji, um templo em Mikata-gun, província de Hyogo.Fusuma-e, também chamado shohekiga, são imagens desenhadas em fusuma, partições deslizantes tradicionais.

Measurement using the Thermo Scientific™ Niton™ XL5 Plus, a handheld XRF analyzer

As medições foram realizadas como parte de um projeto de pesquisa para "restaurar as cores originais do revestimento em folha de ouro de fusuma-e com desenho de Maruyama Okyo (1733-1795), um pintor de meados e fim do período Edo. O projeto conta com a cooperação de três pesquisadores: Shinno Yamasoba, assistente do sacerdote-chefe do templo Daijoji e líder do projeto; Tetsuya Senda, ex-funcionário do Instituto Nacional de Pesquisa Marítima; e Takeshi Tanaka, artista e professor da Universidade de Arte e Design de Tohoku.

A finalidade das medições era investigar cientificamente a intenção artística de Maruyama Okyo, o contexto histórico em que ele pintou e o impacto que a restauração teria. A equipe utilizou o Thermo Scientific™ Niton™ XL5 Plus, um analisador portátil de fluorescência de raios X (XRF), por sua capacidade de analisar a composição do material de modo não destrutivo. Dados detalhados foram coletados, com foco em três áreas de interesse a seguir.

(1) Determinação do momento da produção das imagens do pavão

A equipe fez medições para determinar se a película de ouro utilizada nos dois painéis centrais e nos dois painéis finais tinha a mesma composição ou composição diferente. A confirmação de que as composições fossem diferentes indicaria evidências científicas de que fusuma-e foram produzidos em diferentes épocas.

(2) Uso de película de ouro para expressar perspectiva

Medições preliminares sugerem que a película de ouro foi utilizada em painéis com desenhos coloridos de basho (banana de fibra japonesa) para produzir um tom avermelhado brilhante, e em painéis com desenhos de pavões a tinta para criar um aspecto azulado escuro. Nesta medição, as composições de todos os fusuma foram analisados ??para examinar mais a fundo se diferentes graus de cores de película de ouro foram utilizadas em espaços de dois painéis para criar perspectiva (sensação de profundidade). É esperado que os resultados levem a uma nova compreensão das técnicas expressivas de Okyo.

(3) Uso de película de ouro nas eras Edo e Meiji

A equipe comparou a película de ouro utilizada por Okyo em pinturas originais na era Edo com a película de ouro utilizada em reparos no início da era Meiji (meados ao fim do século XIX).Esta medição foi uma oportunidade preciosa para obter dados quantitativos sobre a película de ouro utilizada na era Edo.

É esperado que estes resultados analíticos sejam utilizados ??como um recurso científico para aprofundar a compreensão das técnicas e dos estilos de pintura de Maruyama Okyo.

A Rigaku continuará contribuindo para preservar tesouros culturais e sua transmissão a futuras gerações através da ciência e da tecnologia.

Sobre o Rigaku Group

Desde sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do Rigaku Group vêm se dedicando a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, incluindo notavelmente seus principais campos de análise térmica e de raios X. Com presença de mercado em mais de 90 países e cerca de 2.000 funcionários de 9 operações internacionais, a Rigaku é uma parceira de soluções no setor e institutos de análise de pesquisa. Nossa taxa de vendas no exterior chegou a cerca de 70%, enquanto sustenta uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Junto com nossos clientes, continuamos nos desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências biológicas para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações "para melhorar nosso mundo ao impulsionar novas perspectivas.”

Para mais detalhes, acesse rigaku-holdings.com/english

