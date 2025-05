Formando o futuro: EAU aceleram o crescimento industrial com empregos recordes, exportações e acesso ao mercado internacional

Os EAU inauguraram a quarta edição do 'Make it in the Emirates', sua principal plataforma industrial, sinalizando um salto ousado em sua ambição de se tornar uma das principais economias do mundo direcionadasàfabricação eàtecnologia.

Organizado sob o tema "Indústrias Avançadas e Aceleradas", o evento de quatro dias reúne mais de 700 expositores e mais de 50.000 participantes inscritos, que revelam um conjunto de investimentos e acordos estratégicos para intensificar a competitividade industrial dos EAU no âmbito da Estratégia Nacional para a Indústria e Tecnologia Avançada.

Em seu discurso de abertura, Sua Excelência, Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, reafirmou o compromisso dos EAU em construir indústrias do futuro com base na resiliência, inovação e competitividade mundial. "Com a visão de futuro de nossa liderança, estamos formando uma economia inclusiva, diversificada e sustentável. O futuro é feito nos Emirados Árabes Unidos", disse Sua Excelência, Dr. Al Jaber.

O 'Make it in the Emirates 2025' tem por base mais de US$ 45,8 bilhões em acordos de compra confirmados, associados a mais de 4.800 produtos em 12 setores prioritários, incluindo aeroespacial, energia limpa, agrotecnologia e eletrônica avançada. Também marca o lançamento de um Fundo de Crescimento dos Emirados, no valor de US$ 272 milhões, para dar suporteàexpansão industrial impulsionada pela tecnologia e por PMEs, além de US$ 4,08 bilhões em financiamento competitivo dos principais bancos dos EAU.

A edição de 2025 surge em meioàcrescente demanda mundial por produção de alta tecnologia, sustentável e localizada. Desde seu lançamento em 2021, o 'Make it in the Emirates' se tornou uma força central por trás da transformação industrial dos EAU. As exportações industriais chegaram a US$ 53,7 bilhões em 2024, um aumento de 68% em comparação a 2020, enquanto a contribuição do setor para o PIB subiu para US$ 57,3 bilhões. Através do Programa Nacional de Valor no País (ICV), mais de US$ 94,5 bilhões foram redirecionadosàeconomia nacional, gerando mais de 22.000 empregos no setor privado aos Emirados. Paralelamente, o comércio exterior dos EAU ultrapassou US$ 1,36 trilhão no ano passado, o que reforça o crescente papel do país como um polo estratégico que conecta mercados internacionais.

O 'Make it in the Emirates 2025' é a edição mais abrangente da plataforma até o momento. Ele oferece a investidores e fabricantes de todo o mundo uma porta de entrada direta a uma das economias mais estrategicamente posicionadas do mundo e com foco no futuro.

