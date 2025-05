Global X lança BDRs com foco exclusivo em infraestrutura digital e small caps

A Global X, gestora americana especializada em ETFs, amplia sua atuação no mercado brasileiro e lança dois BDRs de ETFs na B3: o Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR39) e o Global X Russell 2000 ETF (RSSL39). Com foco em tendências de longo prazo, os produtos permitem ao investidor brasileiro acesso facilitado a setores estratégicos da economia global: infraestrutura digital e small caps norte-americanas.

De acordo com a Global X, o DTCR39 é o único BDR listado na B3 que investe exclusivamente em empresas globais de data centers e infraestrutura digital, componentes essenciais para o avanço da inteligência artificial, computação em nuvem e conectividade. Em um momento em que investidores buscam ativos defensivos e com visão de longo prazo, o ETF surge como uma alternativa robusta de diversificação e exposição a uma das principais tendências tecnológicas mundiais. Já o RSSL39, por sua vez, replica o índice Russell 2000, composto por small caps norte-americanas, e se destaca por ter uma das menores taxas de administração do mercado.

Embora mais sensíveis às variações macroeconômicas de curto prazo, as small caps americanas representadas pelo RSSL39 oferecem grande potencial de crescimento no médio e longo prazo. "Um dos diferenciais do ETF é sua taxa de administração de apenas 0,08%, uma das menores do mercado", destaca Flávio Vegas, especialista de produtos da Global X ETFs.

“Nosso objetivo é oferecer aos investidores brasileiros acesso facilitado a megatendências globais, como a digitalização da infraestrutura e o crescimento de empresas emergentes nos Estados Unidos, sempre com foco em eficiência de custos e diversificação inteligente de portfólios”, pontua Flávio.

No mês passado, a gestora lançou o BDR do ETF Global X MSCI Argentina (ARGT39), o primeiro BDR de ETF focado exclusivamente na Argentina listado na B3. Ele oferece aos investidores brasileiros acesso direto às maiores empresas argentinas, sem necessidade de conta no exterior ou conversão cambial.

Além disso, o ETF possui mais de dez anos de histórico e já acumula quase US$ 1 bilhão sob gestão. "Com esses lançamentos, a Global X passa a oferecer 32 estratégias de BDRs de ETF na bolsa brasileira, reforçando seu compromisso em democratizar o acesso a setores estratégicos da economia global para investidores brasileiros", destaca Vegas.

Website: https://www.globalxetfs.com/