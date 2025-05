Crescem os pedidos de reversão de vasectomia

Nos últimos anos, tem crescido no Brasil a procura pela reversão da vasectomia. Entre os principais motivos estão mudanças no estado civil, arrependimentos relacionados a decisões tomadas em momentos de instabilidade emocional ou financeira e o desejo de ter filhos novamente. Esse movimento tem chamado a atenção de centros especializados, que relatam aumento expressivo no número de consultas e procedimentos de reversão vasectômica no país.

A reversão da vasectomia, conhecida como vasovasostomia, consiste na reconexão dos canais deferentes interrompidos durante a cirurgia. Embora tecnicamente possível, o procedimento não garante o retorno da fertilidade em todos os casos. Segundo dados da American Urological Association (AUA), a taxa de sucesso da reversão pode chegar a 75% quando realizada em até cinco anos após a vasectomia, mas cai progressivamente com o passar do tempo.

A crescente busca pela reversão da vasectomia também tem estimulado o debate sobre a preservação da fertilidade masculina. Muitos especialistas recomendam que, antes da realização do procedimento, homens jovens considerem o congelamento de espermatozoides como forma de precaução.

Segundo o urologista Dr. Alexandre Rotband, “a reversão da vasectomia exige avaliação criteriosa, tanto do ponto de vista físico quanto emocional”. Ele ressalta que, embora muitos pacientes estejam motivados, nem todos compreendem os limites do procedimento e as alternativas existentes, como a fertilização in vitro com coleta direta de espermatozoides.

Além das causas pessoais, fatores externos também impulsionam o fenômeno. Estudos conduzidos pela Universidade de Toronto indicam que crises como a pandemia da covid-19 e instabilidades econômicas levaram muitos casais a decisões definitivas sobre a contracepção. Passado o período crítico, parte dessas decisões foi revista, gerando aumento nos pedidos de reversão.

A inclusão de informações sobre reversibilidade e alternativas de preservação da fertilidade, como o congelamento de esperma, pode ajudar a evitar decisões precipitadas. Diante desse cenário, instituições de saúde, centros especializados e pesquisadores têm concentrado esforços na produção e disseminação de informações técnicas, com foco na orientação adequada e na análise individualizada de cada caso.

