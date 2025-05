EuroChem apresenta soluções para soja e milho na Agrotins

Presente na 25ª edição da Agrotins, que aconteceu de 13 a 17 de maio, em Palmas (TO), a EuroChem apresentou soluções nutricionais desenvolvidas para potencializar o desempenho agrícola na região, com foco em cultivos de soja e milho. Com tecnologia voltada para o melhor desenvolvimento das raízes da planta, um dos produtos facilita a absorção de águas e nutrientes, contribuindo ainda para a redução da lixiviação de potássio, situação importante para a região que sofre com solos rasos e são impactados por períodos de seca e chuvas irregulares.

“Com um clima cada vez mais instável, o produtor precisa de ferramentas eficientes para garantir estabilidade e produtividade. O portfólio da EuroChem foi desenvolvido para oferecer alta performance, especialmente diante dos desafios do campo”, afirma Guilherme Terribili, diretor comercial da EuroChem.

Entre as tecnologias apresentadas no estande da companhia estava um fertilizante que pode ser utilizado em fases distintas, de acordo com o cultivo, visando garantir um início rápido e crescimento constante. Com uma nutrição equilibrada, a linha premium oferece Nitrogênio, Fósforo e Enxofre no mesmo grânulo, o que contribui para uma distribuição uniforme dos nutrientes e maior fluidez no plantio.

Complementando o portfólio, a empresa também levou outro fertilizante voltado para adubação de cobertura do milho. Com duas fontes de Nitrogênio – Nítrico e Amoniacal, o produto busca garantir menor acidificação do solo e melhor distribuição do macronutriente durante todo o ciclo da cultura. A solução, que possui uniformidade e densidade no mesmo grânulo, contribui com o rendimento operacional da lavoura.

“É uma solução que proporciona uniformidade nutricional. Sob a perspectiva operacional, já avaliamos por meio de pesquisa com a comunidade acadêmica que a tecnologia permitiu o dobro da faixa de aplicação quando comparamos com uma mistura de grânulos, garantindo eficiência e rapidez no plantio da safrinha”, completa o executivo.

Desafios do campo exigem manejo inteligente

O Tocantins registrou em 2025 uma safra histórica de grãos, com 8,9 milhões de toneladas colhidas, sendo 5,4 milhões de toneladas de soja, segundo o 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O desempenho reforça o protagonismo do estado na produção do norte brasileiro.

“A EuroChem considera a Agrotins um dos eventos mais importantes no calendário do agro porque acontece em um estado que vem se consolidando como o maior produtor da Região Norte, com a expectativa de safras vigorosas de soja, milho, arroz, feijão, entre outras culturas que podem ser potencializadas com as soluções desenvolvidas pela companhia”, afirma Terribili.

Website: https://www.eurochemsam.com/