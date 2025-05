Procore redobra aposta no BIM, capacitando empreiteiros e proprietários a construir de modo mais inteligente

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), parceira líder em tecnologia para todas as etapas da construção, anunciou hoje investimentos em seus recursos de Modelagem de Informações de Construção (BIM). Ao expandir suas ofertas BIM existentes, a Procore anunciou as aquisições da Novorender e da FlyPaper, que, após a integração, irão capacitar proprietários e empreiteiros de todo o mundo a aproveitar ao máximo a BIM, otimizar a coordenação e conectar dados BIM cruciais com perfeição em toda a plataforma Procore.

Nos últimos anos, a adoção da BIM acelerou, impulsionada por mandatos governamentais europeus e pelo aumento de megaprojetos internacionais com requisitos de dados complexos, incluindo construção de centrais de dados e projetos de infraestrutura civil. Contudo, o potencial total dos dados da BIM muitas vezes não é aproveitado devido às limitações em acessar e visualizar modelos complexos com eficácia.

"Estamos empolgados em combinar o poder das soluções BIM de ponta da Novorender e da FlyPaper na plataforma Procore. A BIM é um acelerador no futuro da construção baseada em dados, sendo que estas incorporações irão potencializar os recursos BIM existentes da Procore", disse Steve Davis, Presidente de Produto e Tecnologia da Procore. "Juntos, estamos trabalhando para oferecer a plataforma de gerenciamento de construções com base em modelos de melhor desempenho para projetos grandes e complexos."

Procore adquire Novorender para promover o gerenciamento de construções com tecnologia BIM

Fundada pelo Diretor Executivo, Tore Hovland, em 2016 em Stavanger, Noruega, a Novorender é um dos visualizadores de modelos 3D e plataformas BIM mais rápidos do mundo. A tecnologia de representação gráfica 3D da empresa leva ao gerenciamento de construções para além do 2D, dando suporte a todas as fases do ciclo de vida da construção, desde a pré-construção até a operação. A tecnologia BIM patenteada da Novorender pode processar e combinar modelos a uma velocidade 25 vezes superior aos padrões atuais do setor de construção, o que torna muito mais rápido reunir todas as partes de um projeto.

"Estamos animados em unir forças com a Procore para dinamizar continuamente o uso da BIM ao gerenciamento de construções", disse Tore Hovland, Diretor Executivo da Novorender. "A capacidade da Novorender de representar graficamente modelos de grande porte em segundos irá aumentar de modo exponencial o poder de processamento com a BIM da Procore, ao permitir que equipes de projeto em todo o mundo integrem modelos complexos com nova velocidade e eficiência."

Procore adquire FlyPaper Technologies para impulsionar a próxima geração de detecção de modelos de IA

A Procore continua ampliando sua oferta BIM conectada com a aquisição da FlyPaper Technologies, criadores do plugin Navisworks Sherlock. Como parceiro de longa data da Procore em tecnologia, o algoritmo avançado da FlyPaper já é utilizado por alguns dos clientes ENR 400 da Procore. Com a integração da FlyPaper, os clientes BIM da Procore podem obter acessoàcoordenação automatizada e otimizada de projetos 3D, detecção de conflitos e cooperação para melhorar a previsibilidade, reduzir custos de retrabalho e intensificar a segurança no canteiro de obras.

Após a integração, a oferta BIM da Procore irá proporcionar ao setor internacional de construção visibilidade dos modelos BIM mais complexos, junto com recursos integrados de coordenação de projetos e detecção de conflitos para simplificar ainda mais a BIM durante todo o curso da construção.

Sobre a Procore

A Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR) é uma parceira tecnológica líder em todas as etapas da construção. Desenvolvida para o setor, a plataforma tecnológica unificada da Procore impulsiona a eficiência e mitiga riscos mediante IA e análises baseadas em dados e tomada de decisões. Mais de três milhões de projetos já foram executados na Procore em mais de 150 países. Para mais informações, acesse www.procore.com.

