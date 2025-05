Criação de sites impulsiona negócios digitais no Brasil

A criação de sites em 2025 permanece amplamente influenciada por plataformas de código aberto, que se destacam pela flexibilidade e personalização. Dados da W3 Techs indicam que uma das principais plataformas utilizadas atualmente, o Wordpress, alimenta 43,5% de todos os sites na internet, representando 61,2% do mercado de sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS).

Além disso, observa-se um crescente interesse na utilização de inteligência artificial para a criação de sites, uma prática que vem oferecendo soluções práticas e acessíveis tanto para desenvolvedores quanto para usuários com menor experiência técnica.

Criação de sites no empreendedorismo digital

A diversidade de bibliotecas com ampla oferta de plugins e temas contribui significativamente para a popularidade dessas plataformas. A possibilidade de incorporar funcionalidades como comércio eletrônico e otimização para mecanismos de busca atende especialmente às demandas de novos empreendedores. Segundo uma pesquisa da HostGator, 66% dos usuários da plataforma Wordpress são empreendedores individuais, o que evidencia a busca por soluções acessíveis e práticas para iniciar a presença digital.

A versatilidade dessas plataformas no contexto do empreendedorismo digital é evidenciada pelo cenário de uso no Brasil. Essas soluções demonstram capacidade de adaptação a diferentes finalidades, consolidando-se como ferramentas estratégicas para negócios. Segundo a mesma pesquisa, cerca de 43% dos usuários possuem um site institucional, 26% mantêm um blog pessoal ou profissional e 10% utilizam a plataforma como portfólio para apresentar seus trabalhos.

Além disso, a integração com ferramentas de comércio eletrônico contribui para que essas plataformas sejam empregadas na criação de lojas virtuais de forma eficiente, oferecendo recursos que auxiliam na gestão de produtos e pagamentos, além de aprimorar a experiência do consumidor. Atualmente, cerca de 7% dos usuários utilizam a plataforma para gerenciar um e-commerce, conforme a mesma pesquisa.

A predominância de plataformas de código aberto na criação de sites em 2025 reflete a combinação entre flexibilidade, evolução constante e diversidade de funcionalidades, fatores que atendem desde usuários iniciantes até desenvolvedores experientes. Esse cenário evidencia o papel dessas ferramentas no fortalecimento do empreendedorismo digital e na adaptação às novas demandas do mercado on-line.

