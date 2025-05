Nimble se junta ao Team '25 para discutir IA no trabalho

A Nimble Evolution, empresa voltada à consultoria e transformação digital, esteve presente no Team '25, evento promovido pela Atlassian entre os dias 8 e 10 de abril, em Anaheim, na Califórnia.

Realizado anualmente, o Team '25 reúne milhares de participantes de todo o mundo para apresentar a visão da Atlassian sobre um novo ecossistema de trabalho orientado por IA e discutir sobre as demandas cada vez mais complexas de empresas de todos os portes.

Principais destaques do evento



Segundo Anderson Barcat, Diretor Comercial da Nimble Evolution, entre os anúncios mais relevantes para o público corporativo, destaca-se a expansão da ferramenta Rovo. Suas funcionalidades de busca, chat e criação de agentes com IA tornam a inteligência artificial parte central dos fluxos de trabalho.

Além disso, de acordo com Barcat, a Atlassian também apresentou novidades voltadas à segurança e compliance, como o Isolated Cloud, um ambiente dedicado e isolado para empresas com alta exigência regulatória, além do programa Gov Cloud EAP, pensado para o setor público.

“Ficou claro no Team '25 que o uso estratégico da inteligência artificial já é realidade em muitas organizações e está se tornando um diferencial competitivo”, afirma Álvaro D'Alessandro, CEO da Nimble Evolution.

Atlassian Williams Racing



Álvaro D’Alessandro destaca que a programação trouxe casos práticos que reforçaram o papel das soluções Atlassian na transformação de equipes de alto desempenho. Um exemplo apresentado no evento foi o da Williams Racing, tradicional equipe de Fórmula 1.

Segundo D’Alessandro, a escuderia tem utilizado as tecnologias da Atlassian para otimizar sua comunicação interna e tornar suas operações mais colaborativas — um fator decisivo em um ambiente no qual decisões rápidas e uma integração precisa entre áreas técnicas e estratégicas fazem toda a diferença.

A adoção de ferramentas como o Confluence e o Jira pelos pilotos e pelas equipes técnicas ilustra como a tecnologia está sendo aplicada fora dos contextos corporativos tradicionais, impactando diretamente a performance em cenários altamente competitivos.

Nimble Evolution Experience



A NEXP 2025 se apresenta como uma alternativa local para aproximar o público brasileiro das discussões mais atuais sobre tecnologia, inteligência artificial e colaboração no ambiente corporativo — incluindo tendências debatidas no Team '25 e novidades do ecossistema Atlassian, que está entre os patrocinadores do evento.

O encontro será realizado entre os dias 3 e 5 de setembro, em São Paulo, no Wyndham Ibirapuera, reunindo profissionais de tecnologia, líderes e gestores de empresas de diversos setores. A programação inclui palestras e atividades práticas sobre inteligência artificial, transformação digital, gestão ágil e estratégias para aumentar a eficiência e a inovação nas organizações.

Mais informações estão disponíveis no site: br.nimbleevolution.com/nexp2025.









Website: https://br.nimbleevolution.com/