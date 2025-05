Companhia brasileira iDtrust completa 10 anos

Em 2025, ano em que completa uma década de existência, a iDtrust planeja aumentar o faturamento em 80%, alcançando R$ 90 milhões. A empresa de tecnologia é especializada em soluções para o mercado de crédito, tendo atingido mais de R$ 100 bilhões de operações transacionadas somente em 2024. O portfólio de clientes inclui companhias líderes nos segmentos de petróleo, fintechs, varejo, fertilizantes, mineradoras, agronegócio, entre outros.

Para alcançar a meta de crescer o faturamento em 80%, a iDtrust se apoiará no aumento da rentabilidade dos clientes com estratégias de tesouraria, otimização de fluxo de caixa e operações de crédito, como explica Junior Santos, CEO da iDtrust.

Ele esclarece ainda que a empresa está pondo em prática muitas tendências do mercado. “Com tecnologia preparada para operações com recebíveis, a plataforma da iDtrust visa oferecer segurança contra ameaças cibernéticas, uma preocupação central no mundo em que vivemos hoje. As instituições financeiras precisam garantir que as transações e os dados dos clientes estejam protegidos”, diz.

Santos explica que a alta expectativa de crescimento da empresa está atrelada à experiência e à integração entre o mundo digital e físico no consumo, que vem redefinindo o setor financeiro. O CEO acredita que a revolução do mercado é impulsionada por inovações tecnológicas como inteligência artificial, blockchain e tokenização de ativos.

“O foco no produto ou serviço mudou para experiências integradas e personalizadas. As empresas precisam atender às expectativas dos consumidores, que hoje esperam interações fluidas, seguras e que agreguem valor real ao seu dia a dia, e isso só é possível com a tecnologia", exemplifica o executivo.

No caso do blockchain, Santos acredita que se trata de uma solução confiável para esse desafio, oferecendo uma maneira segura e transparente de registrar transações.

"Além de aumentar a segurança, a tecnologia blockchain impacta também a confiança dos clientes", diz. "Transações registradas em blockchain são imutáveis e verificáveis, o que elimina muitas das incertezas e riscos associados às operações financeiras tradicionais”, complementa Santos.

A tokenização de ativos é outra inovação que está mudando a forma como os investimentos são gerenciados e comercializados, na visão do CEO. Ao converter ativos financeiros em tokens digitais, as instituições podem oferecer novas oportunidades de investimento que são mais acessíveis e líquidas.

"Com a tokenização, é possível democratizar o acesso a investimentos que antes eram restritos a um pequeno grupo de pessoas. Isso amplia as opções para os investidores e melhora a eficiência do mercado financeiro como um todo”, explica.

Desafio da pandemia de covid-19

Sediada em Ribeirão Preto (SP), a iDtrust viu na pandemia de covid-19 um dos maiores desafios para a sua existência como empresa. O negócio precisou se adaptar rapidamente a fim de enfrentar a crise, diz Santos. Ele afirma que esse processo foi crucial para a iDtrust se tornar o que é hoje.

“Em meio aos desafios, encontrei uma nova oportunidade no mercado de certificação digital e segurança de dados. Mesmo durante o ‘furacão’ da pandemia, conseguimos apostar na diversidade de produtos de crédito para atender as mais diversas empresas. Esse diferencial nos rendeu clientes como a Petrobras e o Mercado Pago, que utilizam nossos serviços até hoje”, lembra.

Uma das primeiras grandes parcerias da iDtrust foi com o Nubank, com a empresa oferecendo soluções avançadas de certificação digital e assinatura eletrônica. Outras fintechs e empresas de tecnologia também se interessaram pelas soluções da iDtrust, ampliando rapidamente a base de clientes da nova empresa.

“A Plataforma Finanfor, por exemplo, conecta fornecedores de grandes empresas com instituições financeiras, facilitando o acesso a crédito e melhorando a gestão de fluxo de caixa. O processo, que vai da solicitação ao financiamento, é totalmente automatizado”, destaca Santos.

O CEO menciona também a plataforma para o varejo, que utiliza tecnologia para ajudar empresas a gerar novas receitas e reduzir os custos operacionais. A solução permite a integração com sistemas de software que centralizam e automatizam os principais processos de negócio (ERPs), oferecendo gestão e conciliação de pagamentos, com o objetivo de facilitar a antecipação de recebíveis.

Para saber mais, basta acessar: https://www.idtrust.com.br/