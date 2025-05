Grupo Unità busca contribuir com as metas do Marco Legal do Saneamento

crédito: Selective closeup shot of a gray pipe with water coming out its hole

Aprovado em 2020, o Novo Marco Legal do Saneamento estabelece um dos maiores desafios de infraestrutura do Brasil: garantir, até 2033, o acesso de 99% da população à água potável e ampliar de 53,2% para 90% a cobertura de coleta e tratamento de esgoto?. Para viabilizar essas metas, estima-se que o país precisará de mais de 27 bilhões de dólares em investimentos.

Nesse cenário, o Grupo Unità vem se preparando para atuar nesse processo por meio da sua Linha Industrial.

“O Grupo Unità vem acompanhando de forma muito próxima os desdobramentos do Novo Marco Legal do Saneamento. Sabemos da dimensão do desafio e acreditamos que podemos ser parte da solução. Por isso, estamos investindo em equipamentos específicos para sistemas de água e esgoto, estações de tratamento (ETA e ETE), e desenvolvendo soluções técnicas personalizadas para atender as diferentes demandas regionais”, afirma Darcio Machado, Gerente Comercial Industrial do Grupo Unità.

Segundo Darcio, a empresa tem focado em ampliar seu portfólio com bombas submersíveis, bipartidas, de eixo vertical de grande porte, misturadores e acessórios de alto desempenho. “São produtos com alta eficiência energética e durabilidade, pensados para aplicações críticas. Queremos garantir não só confiabilidade, mas também economia de energia e redução de custos operacionais para os nossos clientes, o que é essencial em projetos públicos e privados de saneamento”.

Outra frente importante é a construção de parcerias estratégicas. “Estamos atentos aos principais projetos de saneamento em andamento no país e buscamos antecipar as demandas. Além de fornecer equipamentos, queremos estar junto desde a concepção até a operação dos sistemas, construindo relações sólidas e duradouras com clientes e integradores”, pontua.

Embora a linha de pressurização da empresa esteja mais voltada para os setores da construção civil e predial, Darcio destaca que ela também pode ser aplicada em soluções complementares. “Em empreendimentos industriais e comerciais, por exemplo, a estabilidade de pressão no sistema interno de água é essencial. São tecnologias que se conectam à ideia de universalizar o acesso à água de forma eficaz”.

Para suportar essa expansão, o Grupo Unità está se reestruturando em várias áreas. “Estamos reforçando nossa presença nacional por meio de uma rede de revendas regionais, assistência técnica autorizada e estoques locais. Também intensificamos o diálogo com nossa fábrica na China, com foco em desenvolver bombas mais alinhadas às necessidades do mercado brasileiro”, explica o gerente.

A empresa ainda aposta na tecnologia para melhorar a experiência dos seus parceiros. Um exemplo é o lançamento do Leselect, um software próprio de seleção de produtos.

O Grupo Unità também vem promovendo missões técnicas à fábrica na China com parceiros estratégicos do Brasil, o que, segundo Darcio, tem sido essencial para acelerar o desenvolvimento de novos modelos voltados ao saneamento. “Essa troca direta encurta caminhos e possibilita soluções mais personalizadas e rápidas para o mercado nacional”.

Assim, a empresa quer ser reconhecida como parceira estratégica na jornada rumo à universalização do saneamento.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Recife (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio. Neste curto período de atuação, a empresa vem crescendo e abrindo novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai e Paraguai.

Mais informações em: www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

