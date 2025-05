Sexta edição OPMED 2025 é lançada oficialmente em Ribeirão

A Unimed Nordeste Paulista lançou oficialmente a 6ª edição do OPMED - congresso nacional de órteses, próteses, materiais especiais e medicina especializada, que acontecerá entre os dias 27 a 29 de novembro, no Centro de Eventos do RibeirãoShopping. O happy hour de lançamento reuniu representantes das Unimeds do Estado, médicos, empresários do setor e convidados especiais, marcando o início da contagem regressiva para o encontro, que acontece em novembro.

Durante a apresentação, os organizadores destacaram a relevância do congresso para o mercado nacional e o papel de Ribeirão Preto como polo estratégico para o setor. “Com os novos avanços de tecnologia que vêm ocorrendo, esperamos que o OPMED traga muitas novidades. Nosso objetivo é trazer para a nossa região o que há de mais moderno e inovador na área de OPME”, afirmou o diretor-presidente da Unimed Nordeste Paulista, Eduardo Augusto de Lima Portioli.

Paulo G. S. Cruz Filho, diretor vice-presidente da Unimed Nordeste Paulista, explica que o congresso vai muito além das fronteiras locais. “É uma oportunidade para divulgar o potencial médico da região, atrair investimentos e promover o intercâmbio de conhecimento entre especialistas de todo o país. Temos muito interesse em divulgar esse potencial para o resto do Brasil, receber as pessoas, negociar e fomentar negócios entre as empresas”, revelou, adiantado um pouco do que a programação irá abordar. “Vamos mostrar o cenário que congrega implantes em ortopedia, neurocirurgia, vascular e muito mais”, adiantou o diretor vice-presidente.

Sobre o OPMED

Promovido pela Unimed Nordeste Paulista - que reúne 17 singulares da macrorregião de Ribeirão Preto, abrangendo 90 cidades e mais de 720 mil beneficiários - o OPMED chega à sua sexta edição neste ano. Desde sua criação, o evento já movimentou mais de R$ 3 milhões em investimentos, com o apoio de mais de 85 patrocinadores. Nas cinco edições anteriores, reuniu 95% de todas as Unimeds do Brasil, mais de três mil congressistas de diversas regiões do país e mais de 150 palestrantes. Em 2019, o evento movimentou mais de 20 mil itens de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), em um setor que, no mesmo ano, somou mais de R$ 12 bilhões em volume financeiro no país. Todas as edições anteriores também ocorreram em Ribeirão Preto e tiveram a participação de palestrantes como Leandro Karnal, ministro Luís Roberto Barroso, Deltan Dallagnol, ministro Luiz Fux, Clóvis de Barros Filho, entre outros.

Após seis anos, o Congresso OPMED está de volta e marca a retomada de um dos principais eventos do setor. A edição de 2025 será realizada de 27 a 29 de novembro, no Multiplan Hall - Centro de Eventos do RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, com expectativa de reunir mais de 800 congressistas. A programação inclui debates sobre compliance, sustentabilidade, tecnologia, inteligência artificial e legislação, além de uma feira com as principais marcas e soluções do setor. Mais informações estão disponíveis no site: https://www.congressoopmed.com.br.

Website: https://www.congressoopmed.com.br.