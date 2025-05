AHS lança Casa AHS de US$ 750 milhões no Canal Hídrico de Dubai

A AHS Properties, principal incorporadora imobiliária de altíssimo dos EAU, anunciou o lançamento da Casa AHS, um empreendimento históricoàbeira-mar avaliado em US$ 750 milhões (AED 2,75 bilhões). Situado ao longo do prestigiado Canal Hídrico de Dubai, o projeto redefine o estilo de vida urbano de elite com uma coleção selecionada de residências excepcionais.

A Casa AHS foi projetada como uma rara mescla de brilhantismo arquitetônico e elegância de marca. O empreendimento é obra do renomado arquiteto Shaun Killa, com interiores da renomada HBA Residential, redefinindo a grandeza com extensas disposições, tetos com pé direito duplo (até 12 m) e vistas deslumbrantes do Canal Hídrico e Parque Safa.

Comentando sobre o lançamento, Abbas Sajwani, Fundador e Diretor Executivo da AHS Properties, disse: "Com a Casa AHS, criamos mais do que apenas casas; estamos criando um estilo de vida profundamente sofisticado, emocionalmente impactante e admirado em todo o mundo. Este lançamento é a continuação de nossa missão de elevar o estilo de vida de luxo em Dubai, e oferecer a nossos clientes imóveis raros e marcantes em localizações privilegiadasàbeira-mar."

O desenvolvimento irá oferecer 32 residências de altíssimo luxo, incluindo Sky Villas, Sky Mansions e Sky Palaces, com tamanhos que variam de 5.088 a 29.700 pés quadrados. Cada residência possui elevadores privados, que se abrem diretamente para luxuosas salas de estar, piscinas privadas de borda infinita, que se mesclam perfeitamente com as águas serenas do canal, jacuzzis e amplos terraços, tanto para relaxamento tranquilo como para entretenimento refinado.

Os moradores irão desfrutar de uma série de comodidades cinco estrelas, incluindo um salão privativo e espaço de trabalho para moradores, um spa tranquilo e um oásis de bem-estar, além de serviços de portaria 24 horas por dia, 7 dias por semana, acessíveis através de um aplicativo exclusivo para moradores. Outras ofertas incluem acesso exclusivo a uma rede selecionada de altíssimo padrão aquisitivo (Ultra-High-Net-Worth - UHNW), serviços de limusine com motorista e serviço de limpeza 24 horas. Cada residência também conta com garagens privativas totalmente fechadas, estações de recarga para veículos elétricos, bicicletário exclusivo e depósito privativo com segurança.

Sobre aAHS Properties

Fundado em 2017 por Abbas Sajwani, o AHS Group ostenta hoje um impressionante valor patrimonial de US$ 2,7 bilhões e emprega mais de 3.000 pessoas, com planos ambiciosos de se tornar um dos grupos empresariais mais vibrantes da região. Com uma sólida carteira de projetos, a AHS Properties tem como meta alcançar US$ 5 bilhões em valor bruto de desenvolvimento até o fim deste ano, continuando a definir referências no mercado imobiliário de luxo.

A empresa obteve marcos notáveis, incluindo a venda de propriedades de alto valor e o lançamento da Casa Canal com interiores Fendi Casa.

Em 2020, foi lançada a AHS Investments, criando um portfólio diversificado de US$ 150 milhões em ações privadas e públicas. Em 2021, Abbas lançou a AHS Properties, entrando no mercado imobiliário de luxo com projetos em Palm Jumeirah e Emirates Hills, conquistando rapidamente reconhecimento por sua inovação e qualidade.

Novos projetos estão surgindo, prometendo elevar o padrão de vida de luxo. Cada empreendimento é selecionado cuidadosamente para oferecer experiências únicas e expandir o portfólio da AHS, continuando nossa jornada para definir novas referências no mercado imobiliário.

