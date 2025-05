Milky Moo triplica faturamento com 600 franquias em 5 anos

A Milky Moo, empresa brasileira de milkshakes, expandiu para 606 franquias e triplicou seu faturamento anual em cinco anos desde sua fundação em março de 2020. A empresa implementou mudanças operacionais em parceria com a plataforma de gestão Sankhya, resultando em um crescimento mensal de 25% e no atendimento de 20 milhões de consumidores até 2024.

O crescimento da Milky Moo ocorre em um contexto de expansão do mercado de sorvetes no Brasil. Em 2023, o consumo de sorvetes no país atingiu 155 mil litros, conforme dados da Kantar. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS), o setor “representa uma importante fatia do mercado de alimentação fora do lar e movimenta mais de R$14 bilhões ao ano”.

Lohran Soares, CEO e sócio fundador da Milky Moo, comenta sobre o início da empresa: “Iniciamos em um período que exigiu adaptações e aprendizados constantes. Foi uma fase muito difícil, sem muita margem para erros, mas também de muito aprendizado.”

Gustavo Almeida, Controller da Milky Moo, descreve os desafios enfrentados: “Com o crescimento, nos deparamos com um alto volume de transações financeiras processadas manualmente, falta de centralização de dados críticos e dificuldades no controle de inadimplências. A implementação de um sistema integrado de gestão nos permitiu abordar essas questões.”

Após a implementação do sistema Sankhya, que oferece produtos como ERP, CRM e soluções para RH, a empresa registrou um aumento no volume de notas fiscais processadas, passando de 100 em 20 dias para 1.000 em dez dias. A empresa também reportou uma redução de 20% na taxa de inadimplência.

A expansão da Milky Moo gerou 100 empregos diretos e 3.000 indiretos. Adicionalmente, a empresa implementou medidas que resultaram em redução de 30% nos resíduos e introduziu cintas em braille para clientes com deficiência visual.

Segundo o levantamento Milkshake trends realizado pela Tastewise, o mercado de milkshakes e sorvetes apresenta tendências de sabores como matcha green tea, caramelo salgado, abacate, red velvet e bubble tea com pérolas de tapioca.

A Milky Moo planeja expandir a integração tecnológica, incluindo a implementação de módulos contábil e fiscal. Gustavo Almeida, CFO da Milky Moo, conclui: “A integração de sistemas resultou em mudanças em nossos processos operacionais, permitindo-nos focar em estratégias de crescimento”.

