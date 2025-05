IQM fornecerá computador quântico de 300 qubits para a Finlândia

A IQM Quantum Computers, líder mundial em computadores quânticos supercondutores, anunciou hoje a assinatura de um acordo com o Centro de Pesquisa Técnica VTT na Finlândia para fornecer um computador quântico de 150 qubits e outro de 300 qubits. Os sistemas serão entregues em 2026 e 2027, respectivamente, e integradosàinfraestrutura finlandesa de computação de alto desempenho (HPC).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250519168057/pt/

IQM Radiance Quantum Computer

O computador quântico de 300 qubits foi criado e projetado para dar suporte a experimentos de correção de erros quânticos (QEC), uma etapa essencial para a computação quântica tolerante a falhas. A expectativa é de que o sistema possibilite a pesquisa de algoritmos para técnicas como a tricotagem de circuitos.

A IQM já forneceu computadores quânticos de 5 qubits, 20 qubits e 50 qubits para a VTT, estabelecendo feitos importantes no desenvolvimento do ecossistema quântico da Finlândia. Cada sistema desempenhou um papel crucial no avanço dos recursos de pesquisa e no suporte às necessidades cada vez maiores da comunidade quântica no país.

“Estamos felizes em continuar nossa parceria de longo prazo com a VTT e enviar nossa próxima geração de computadores quânticos para impulsionar o ecossistema quântico da Finlândia”, disse Mikko Välimäki, co-CEO da IQM Quantum Computers. “Estamos comprometidos com o fornecimento e implementação de computadores quânticos completos no mundo inteiro, e a Finlândia receberá nosso computador quântico de mais alto desempenho até o momento como a próxima etapa de nossa jornada comum para alcançar a computação quântica tolerante a falhas”, continuou.

“Esse computador quântico supercondutor de 300 qubits tem o maior número de qubits supercondutores adquiridos do mundo. Além disso, o cronograma de entrega é rápido”, explicou Piia Konstari, gerente de projetos do processo de licitação de computadores quânticos da VTT.

Nos últimos 12 meses, a IQM vendeu e enviou mais computadores quânticos locais do que qualquer outro fabricante de computadores quânticos, e seus sistemas foram implementados por várias universidades e centros de HPC no mundo todo.

A abordagem da empresa consiste em promover ecossistemas quânticos locais com uma plataforma de hardware e software aberta e transparente. Além disso, os usuários da IQM terão acesso prático às plataformas de hardware e software do sistema, incluindo acesso em nível de pulso para controlar os qubits.

“Esse anúncio destaca nosso compromisso de cumprir nosso plano de desenvolvimento publicado. Os computadores quânticos se beneficiarão de nosso sólido conjunto de tecnologias, incluindo acopladores ajustáveis, integração de HPC e um conjunto de software aberto. Nosso objetivo é permitir que as equipes de pesquisa e desenvolvimento comecem a fazer experiências com as mais recentes tecnologias de correção de erros quânticos e demonstrem uma utilidade quântica inovadora com esses computadores”, afirmou Jan Goetz, co-CEO e cofundador da IQM.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é uma das líderes globais em computação quântica com tecnologia de supercondutores. A empresa oferece computadores quânticos completos para instalação local, além de uma plataforma em nuvem para acesso remoto. Seus clientes incluem centros de computação de alto desempenho (HPC), laboratórios de pesquisa, universidades e empresas, todos com acesso total ao software e hardware da IQM. Com mais de 300 colaboradores, a IQM tem sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Sobre o Centro de Pesquisa Técnica VTT na Finlândia:

A VTT é um parceira visionária de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Impulsionamos o crescimento sustentável e enfrentamos os maiores desafios globais de nosso tempo, transformando-os em oportunidades de crescimento. Vamos além do óbvio para ajudar a sociedade e as empresas a crescerem por meio de inovações tecnológicas. Temos mais de 80 anos de experiência em pesquisa de alto nível e resultados baseados na ciência. A VTT está no ponto ideal de confluência entre inovação e negócios. VTT – além do óbvio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250519168057/pt/

Assessoria de Imprensa:

E-mail: press@meetiqm.com

Cel.: +358504790845

www.meetiqm.com

Piia Konstari, gerente de projetos do processo de licitação de computadores quânticos da VTT, diretora da VTT, serviços de Microfabricação

piia.konstari@vtt.fi, tel.: +358 50 576 3706