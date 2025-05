CARTÕES DE MEMÓRIA SD COMEMORAM 25 ANOS COMO O CARTÃO DE MEMÓRIA FAVORITO DO MUNDO

A SD Association (SDA) está comemorando o 25.º aniversário do famoso cartão de memória SD lançado em 2000 e sua longa história de melhorar a vida de bilhões de pessoas globalmente de várias maneiras. Ao longo dos últimos 25 anos, foram vendidos mais de 12 bilhões de cartões de memória SD e microSD. E eles evoluíram, oferecendo enormes capacidades de armazenamento e velocidades extremamente rápidas, atendendo às necessidades do setor. Os cartões de memória SD continuam sendo o cartão de armazenamento removível mais usado para dispositivos eletrônicos de consumo.

Este ano, a SDA está comemorando outro marco significativo, o 20.º aniversário do revolucionário microSD. Os cartões de memória microSD continuam sendo uma escolha de armazenamento poderosa e popular e desempenharam um papel fundamental na transformação do setor móvel como a primeira opção de expansão de armazenamento para bilhões de telefones celulares. Tirar selfies, fazer fotografias com o celular, ouvir música e assistir a vídeos em um celular tornaram-se possíveis por causa da inovação impulsionada pela SDA. Hoje, os cartões de memória SD continuam sendo uma parte valiosa dos produtos industriais e de consumo, permitindo que as pessoas baixem e desfrutem do conteúdo dos serviços de streaming de vídeo mais populares do mundo, armazenem jogos e executem aplicativos diretamente de um cartão, e usem esses cartões como uma expansão de memória eficiente de seus produtos.

Para homenagear o suporte que os clientes da tecnologia SD em todo o mundo forneceram a ela nos últimos 25 anos, a SDA fez doações para o OneTreePlanted e o Morino Project, acelerando o plantio de 25.000 árvores em todo o mundo para ajudar a combater as mudanças climáticas e beneficiar o planeta. Ela também contribuiu com US$ 25.000 para a Audiopedia Foundation para apoiar seus esforços para capacitar mulheres africanas por meio do pré-carregamento de conteúdo de áudio em cartões de memória microSD, permitindo que os telefones celulares mais básicos se tornassem portais de capacitação, transformando comunidades isoladas em centros conectados de informações de saúde, financeiras e educacionais.

Alguns dos consoles de jogos mais avançados e dispositivos de jogos portáteis contam com cartões de memória SD para expansão de armazenamento. Esse recurso de armazenamento permite que os jogadores atualizem facilmente seus dispositivos e mantenham um amplo portfólio de seus jogos digitais favoritos, otimizando sua experiência de usuário.

“Os cartões de memória SD continuam oferecendo portabilidade e conveniência, permitindo que as pessoas atualizem o armazenamento em seus dispositivos a qualquer momento graçasàdedicação e visão de nossos quase 800 membros da SDA”, disse Yosi Pinto, presidente do conselho da SDA. “Os cartões continuam a ajudar os fabricantes de produtos a inovar e oferecer uma melhor experiência ao usuário porque o SD é uma solução de armazenamento comprovada que evolui continuamente com as evoluções tecnológicas e as necessidades do mercado que exigem acesso a dados de maior velocidade e maiores capacidades.”

Progresso e inovação: estatísticas do cartão de memória SD

O primeiro cartão SD vendido em 2000 tinha apenas 8 megabytes de capacidade de armazenamento, enquanto os cartões SDUC ou microSDUC atuais oferecem 4 terabytes de capacidade, um aumento de 500.000 por cento na capacidade

Especificações de velocidades de cartão aprimoradas de 12,5 MB/s para aproximadamente 4 GB/s com a mais recente especificação SD Express, aumento de velocidade superior a 300 vezes

Suporte de compatibilidade com versões anteriores mantido, com conveniência plug-and-play

“A SDA está focada em garantir que seus padrões continuem sendo uma escolha de armazenamento atraente em uma ampla variedade de produtos e usos para consumidores e empresas”, disse Hiroyuki Sakamoto, presidente da SDA. “Esperamos que os cartões de memória SD continuem sendo uma opção de armazenamento crítica e econômica em uma variedade de aplicativos e dispositivos no futuro, com base em 394 zettabytes de dados que devem ser criados até 2028.”

O SD permite novos aplicativos com requisitos de armazenamento exclusivos não imaginados há 25 anos. Realidade virtual, realidade aumentada, drones, consoles de jogos, dispositivos médicos, câmeras de 360 graus, monitoramento da natureza, IoT, computação de borda e exploração espacial dependem cada vez mais de SD. Com o crescimento da IA, espera-se que as necessidades de armazenamento aumentem nos dispositivos e exigirão cartões de memória SD Express e seu desempenho e recursos em nível de SSD.

SD Association

A SDA é um ecossistema global de aproximadamente 800 empresas de tecnologia responsáveis pela definição de normas interoperáveis de SD. A SDA incentiva o desenvolvimento de eletrônicos de consumo, comunicação sem fio, imagens digitais, produtos industriais e de rede utilizando a tecnologia SD líder de mercado. O padrão SD é a escolha número um para consumidores e empresas, tendo conquistado mais de 80% do mercado de cartões de memória com sua interoperabilidade confiável e formato fácil de usar. Atualmente, smartphones, tablets, drones, dispositivos IoT, HDTVs, reprodutores de áudio, sistemas automotivos, computadores, câmeras digitais e uma variedade de usos industriais contam com interoperabilidade SD. Para obter mais informações ou se associaràSDA, acesse o site da Association em https://www.sdcard.org.

Os logotipos SD são marcas comerciais licenciadas pela SD-3C LLC.

