Relatório sobre Ameaça de Dados da Thales de 2025 revela que quase 70% das organizações identificam o ecossistema em rápida evolução da IA como o principal risco de segurança relacionado à GenAI

A Thalesanunciou hoje o lançamento do Relatório sobre Ameaças aos Dados da Thales de 2025(2025 Thales Data Threat Report), seu relatório anual sobre as mais recentes ameaçasàsegurança de dados, tendências e tópicos emergentes, com base em uma pesquisa realizada pela S&P Global Market Intelligence 451 Research com mais de 3.100 profissionais de TI e segurança em 20 países e 15 setores. O relatório deste ano constatou que quase 70% das organizações veem o ritmo acelerado do desenvolvimento da IA1 – particularmente na IA generativa – como a principal preocupação de segurança relacionadaàsua adoção, seguida pela falta de integridade (64%) e confiabilidade (57%).

Os resultados do Relatório sobre Ameaças aos Dados da Thales de 2025 destacam o impacto transformador da inteligência artificial, especialmente da GenAI, que depende fortemente de dados confidenciais e de alta qualidade para funções como treinamento, inferência e geração de conteúdo. Com o avanço da IA agêntica, garantir a qualidade dos dados torna-se ainda mais crucial para viabilizar decisões e ações precisas por parte dos sistemas de IA. Muitas organizações já estão adotando a GenAI, sendo que um terço dos entrevistados indicou que ela está sendo integrada ou já está transformando ativamente suas operações.

As organizações adotam a GenAI, assumindo maiores riscos de segurança em meioàrápida adoção

À medida que a GenAI impõe desafios complexosàsegurança de dados e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades estratégicas para reforçar as defesas, sua crescente integração sinaliza uma transição entre as organizações: da fase de experimentação para uma implementação operacional mais madura. Embora a maioria dos entrevistados tenha apontado a rápida adoção da GenAI como sua principal preocupação em termos de segurança, aqueles que estão em estágios mais avançados de adoção não estão esperando para proteger completamente seus sistemas ou otimizar suas pilhas tecnológicas antes de avançar. Como o desejo de alcançar uma transformação acelerada muitas vezes supera os esforços para garantir a prontidão organizacional, essas organizações podem, inadvertidamente, estar criando suas próprias maiores vulnerabilidades de segurança.

“O cenário da GenAI está evoluindo rapidamente, pressionando as empresas a agir com velocidade, muitas vezesàcusta da cautela, na corrida para se manteremàfrente na curva de adoção”, afirmou Eric Hanselman, analista-chefe da S&P Global Market Intelligence 451 Research. “Muitas empresas estão implantando a GenAI mais rápido do que conseguem compreender plenamente suas arquiteturas de aplicação, e isso é agravado pela disseminação acelerada de ferramentas SaaS com recursos de GenAI incorporados, o que adiciona camadas de complexidade e risco”.

Entre os entrevistados, 63% relatam investir em ferramentas de segurança específicas para IA, seja por meio de novos orçamentos ou pela realocação de recursos existentes. Aqueles que priorizam a segurança da IA estão diversificando suas abordagens: mais de dois terços adquiriram ferramentas de seus provedores de nuvem, três em cada cinco estão aproveitando fornecedores de segurança estabelecidos e quase metade está recorrendo a startups novas ou emergentes. Notavelmente, a segurança para IA generativa rapidamente se tornou uma das principais prioridades de investimento, garantindo o segundo lugar na votação de escolha ranqueada, logo atrás da segurança em nuvem. Essa mudança destaca o crescente reconhecimento dos riscos impulsionados pela IA e a necessidade de defesas especializadas para mitigá-los.

Violações de dados mostram queda modesta, embora as ameaças permaneçam elevadas

Embora as violações de dados ainda sejam uma preocupação significativa, sua frequência diminuiu ligeiramente nos últimos anos. Em 2021, 56% das empresas pesquisadas relataram ter sofrido uma violação, mas esse número caiu para 45% em 2025. Além disso, a porcentagem de entrevistados que relataram uma violação nos últimos 12 meses diminuiu de 23% em 2021 para apenas 14% em 2025.

O malware continua sendo a ameaça mais prevalente, mantendo sua posição de liderança desde 2021. O phishing subiu para o segundo lugar, ultrapassando o ransomware, que agora ocupa a terceira posição. No que diz respeito aos agentes de ameaças mais preocupantes, fontes externas dominam – hacktivistas ocupam o primeiro lugar, seguidos por atores patrocinados por estados-nação. O erro humano, embora ainda significativo, caiu para terceiro, uma posição abaixo em relação ao ano anterior.

Os fornecedores são pressionados sobre a prontidão pós-quânticaàmedida que as estratégias de criptografia são reavaliadas

O Relatório sobre Ameaça de Dados da Thales de 2025 revela que a maioria das organizações está cada vez mais preocupada com os riscos de segurança relacionadosàquântica. A principal ameaça, citada por 63% dos entrevistados, é o comprometimento futuro da criptografia – o risco de que os computadores quânticos possam eventualmente quebrar algoritmos de criptografia atuais ou futuros, expondo dados antes considerados seguros. Logo atrás, 61% identificaram vulnerabilidades na distribuição de chaves, em que os avanços quânticos poderiam prejudicar a troca segura de chaves de criptografia. Além disso, 58% destacaram a ameaça “harvest now, decrypt later” (HNDL) – em português: coletar agora, descriptografar depois – em que os dados criptografados interceptados hoje poderiam ser descriptografados no futuro. Em resposta, metade das organizações está avaliando suas estratégias de criptografia e 60% estão ativamente criando protótipos ou avaliando soluções de criptografia pós-quântica (PQC). Entretanto, apenas um terço está confiando nos provedores de telecomunicações ou de nuvem para gerenciar a transição.

“O tempo está se esgotando para a preparação pós-quântica. É animador ver que três em cada cinco organizações já estão testando novos algoritmos, mas os prazos de implementação são curtos, e ficar para trás pode expor dados críticos”, disse Todd Moore, vice-presidente global de Produtos de Segurança de Dados da Thales. “Mesmo com prazos definidos para a transição para algoritmos pós-quânticos, o ritmo da mudança na criptografia tem sido mais lento do que o esperado, devido a uma combinação de sistemas legados, complexidade e ao desafio de equilibrar inovação com segurança”.

Embora os resultados da pesquisa deste ano apontem avanços na postura de segurança, ainda há um longo caminho a percorrer para que a proteção dos dados operacionais esteja plenamente alinhada com as exigências das tecnologias emergentes, como a GenAI, e para que se crie uma base sólida para inovações futuras.

1 Essa descoberta está relacionada às rápidas mudanças no ecossistema de GenAI, que abrange o conjunto completo de fornecedores e tecnologias em GenAI.

