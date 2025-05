Manpower abre 19 vagas para operador(a) de betoneira

Atuando no mercado de Recursos Humanos, a empresa ManpowerGroup Brasil, em parceria com a Votorantim, está com 19 vagas abertas para o cargo de Motorista Operador(a) Betoneira em Uberlândia - MG, Jundiaí - SP, Ribeirão Preto – SP, Cuiabá - MT, São José do Rio Preto - SP. As contratações são temporárias e os interessados devem realizar a candidatura até o dia 26 de maio por meio do portal da Manpower.



As principais responsabilidades do cargo incluem conduzir veículos de carga, realizar checklist dos caminhões, operar a betoneira conforme as instruções técnicas, realizar manutenção preventiva, cumprir normas de segurança e qualidade, executar atividades de limpeza do veículo e do pátio, além de apoiar em tarefas complementares como adição de aditivos e moldagem de amostras.

Para concorrer à vaga, é necessário possuir Ensino Fundamental completo, CNH categoria C ou D e experiência prévia na função.

Os aprovados na seleção, terão acesso a benefícios como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e seguro de vida durante o período de contrato.

Os interessados em integrar o time, podem realizar a candidatura até o dia 26 de maio, por meio do link: https://d7w8.short.gy/K2OkGp



Vagas abertas para outros setores e localidades estão disponíveis no portal do ManpowerGroup: https://vagas.manpowergroup.com.br/

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/