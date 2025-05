Empresas reforçam relacionamento com brindes personalizados

Com a chegada do fim de ano, empresas intensificam as ações de relacionamento com clientes e colaboradores. Os brindes personalizados continuam sendo amplamente utilizados como ferramenta para reforçar a imagem institucional e gerar conexão com o público.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da empresa Innovation Brindes, o planejamento é fundamental para o sucesso dessas ações. “Antes de escolher um brinde, é essencial saber quem vai recebê-lo. Itens personalizados funcionam melhor quando refletem os interesses e hábitos do público”, afirma.

Dados apresentados pela Associação de Marketing Promocional (AMPRO) durante o evento Live Marketing Insights indicam que mais de 75% das empresas varejistas utilizam brindes promocionais em suas campanhas institucionais e eventos corporativos.

Já o relatório Global Ad Impressions Study 2023 da Promotional Products Association International (PPAI) aponta que 79% dos consumidores lembram da marca estampada em um brinde que receberam nos últimos dois anos.

Pereira destaca que, no ambiente corporativo, a escolha do brinde precisa considerar o contexto e os hábitos do público. “Copos com impressão UV 360°, power banks e ecobags são opções práticas, duráveis e com apelo visual. Quando associados à identidade visual da empresa, esses itens cumprem a função de reforçar a marca no dia a dia do cliente ou colaborador”, comenta.

Ele também aponta a personalização como um elemento estratégico nas ações. “Quando o colaborador ou cliente se reconhece no presente recebido, o vínculo com a marca se fortalece”, complementa.

A definição antecipada do orçamento é um fator essencial no planejamento, segundo o porta-voz. Isso permite comparações, produção sob medida e adequação ao cronograma da campanha. “O uso de kits personalizados, com itens combinados como mochilas, copos ou necessaires, tem se mostrado eficaz para diferentes perfis e ocasiões”, observa.

Pereira ainda menciona que o processo de entrega deve ser parte do planejamento estratégico. “Empresas têm distribuído os brindes em eventos presenciais ou enviado diretamente por correio, com embalagens e cartões personalizados que reforçam a experiência”, explica.

Para mensurar os resultados, a AMPRO recomenda observar indicadores como uso contínuo dos brindes, taxa de lembrança da marca e retorno espontâneo do público, contribuindo para ajustes e aprimoramento em campanhas futuras.

