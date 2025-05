Sinergia no varejo impulsiona inovação no ponto de venda

O Grupo Expoband foi criado a partir da integração entre duas empresas atuantes nas áreas de mobiliário comercial, comunicação visual e tecnologia voltada ao ponto de venda. A nova estrutura passa a operar como um hub com oferta de soluções físicas e digitais, reunidas sob uma gestão centralizada.

A apresentação oficial do novo grupo aconteceu durante a APAS SHOW 2025, feira do setor supermercadista promovida pela Associação Paulista de Supermercados. Em sua edição anterior, em 2024, o evento reuniu cerca de 850 expositores e 130 mil visitantes, segundo dados da própria associação.

O Grupo Expoband reúne soluções como gôndolas, porta-pallets, displays, sistemas de sinalização e ativações com tecnologia interativa. A operação conjunta busca simplificar etapas de desenvolvimento, produção e entrega dos projetos, centralizando os processos em um único fornecedor.

Segundo Douglas Brandão, fundador da Expomix, empresa que liderou a iniciativa, a criação do hub tem como objetivo ajustar a oferta de soluções às demandas de estrutura e operação do varejo.

“Ao integrar diferentes frentes de atuação, passamos a oferecer um portfólio mais completo, com gestão unificada de processos e prazos”, afirma Douglas Brandão.

Dados recentes indicam um cenário de crescimento para o comércio varejista brasileiro. De acordo com o relatório Panorama do Comércio, publicado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o setor fechou o ano de 2024 com crescimento de 4,7%, conforme números do IBGE.

A movimentação também está alinhada a uma tendência observada em outras empresas do setor. Um estudo global da PwC mostra que 54% das organizações que investiram em parcerias estratégicas relataram avanços em sua capacidade de inovação.

Para Arnaldo Peres Jr., Diretor Geral do grupo Expoband, que agora integra a nova estrutura, a mudança contribui para maior previsibilidade operacional no relacionamento com o cliente.

“O modelo reduz a necessidade de múltiplos contatos e permite que toda a operação seja gerida de forma coordenada”, explica.

O Grupo Expoband passa a atuar com foco em empresas do setor varejista que buscam soluções integradas para o ponto de venda, desde o planejamento até a execução de estruturas e materiais.

