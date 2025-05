MultiBank Group é eleito a melhor corretora ECN internacional no Forex Traders Summit 2025

O MultiBank Group, uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo com sede em Dubai, recebeu o prestigiado título de "Melhor Corretora ECN Internacional" durante o Forex Traders Summit 2025, que ocorreu de 14 a 15 de maio na Festival Arena em Dubai.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250519166523/pt/

MultiBank Group’s ECN model connects users directly with tier-one liquidity providers, eliminating conflicts of interest and ensuring real-time execution without dealing-desk intervention. The Group continues to invest in infrastructure, widen its regulatory reach, and roll out fresh innovations to serve both retail and institutional stakeholders.

A cúpula é um encontro de primeiro nível entre instituições financeiras, inovadores em fintechs e profissionais do setor, que apresenta avanços e inovações em serviços de negociação e corretagem online. Este reconhecimento destaca o histórico do MultiBank Group em oferecer soluções ECN premium, com latência ultrabaixa, amplo acesso ao mercado e conectividade perfeita para clientes em qualquer lugar.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, disse:"É uma honra receber o prêmio de "Melhor Corretora ECN Internacional" no Forex Traders Summit 2025. Esta distinção comprova nosso compromisso inabalável com a excelência tecnológica, transparência e confiabilidade. Continuamos comprometidos em definir a referência em serviços ECN que oferecem preços competitivos, processamento rápido de ordens e sólidas garantias aos investidores."

O modelo ECN do MultiBank Group conecta os usuários diretamente com provedores de liquidez de primeira nível, ao eliminar conflitos de interesse e garantir a execução em tempo real, sem intervenção da mesa de negociação. O Grupo continua investindo em infraestrutura, ampliando seu alcance regulatório e implementando novas inovações para atender tanto o varejo como as partes interessadas institucionais.

Este prêmio representa outro marco na jornada do MultiBank Group, se somando ao seu portfólio com mais de 80 reconhecimentos internacionais e consolidando sua posição de liderança nos mercados financeiros mundiais.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e gerenciamento de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, sólida conformidade regulatória e atendimento excepcional ao cliente, o Grupo é regulado por mais de 17 autoridades financeiras de primeiro nível nos cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse seu site.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250519166523/pt/

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191