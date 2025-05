Curso sobre Plano de Saúde ensina novo nicho a advogados

Após a realização do Summit Direto da Saúde, que contou com debates jurídicos e de posicionamento digital estratégico e reuniu mais de 300 advogados nos dias 16 e 17 de maio de 2025, em São Paulo, o advogado e professor Elton Fernandes lançou a Formação Estratégica em Direito da Saúde, um curso para advogados que desejam atuar ou se especializar em ações contra planos de saúde.

De acordo com Elton Fernandes, o curso é indicado tanto para quem está começando e quer ingressar na área, quanto para profissionais que já têm experiência e buscam melhorar suas habilidades técnicas, estratégicas e comerciais.

A proposta da formação, segundo o idealizador, é oferecer uma imersão prática e intensiva no setor, com conteúdo jurídico e módulos sobre posicionamento estratégico, marketing digital, precificação de honorários e prospecção de clientes.

O programa inclui 40 encontros ao vivo em seis meses, ministrados por Elton Fernandes e convidados, além de aulas gravadas, estudos de caso e mentorias, com acesso disponível por 18 meses para a primeira turma.

Conteúdo com foco em estratégia

A formação não é uma pós-graduação tradicional, mas sim um programa de imersão criado com base na experiência acumulada por Elton em mais de 12 mil processos judiciais contra planos de saúde e que visa corrigir deficiências que a faculdade e os cursos tradicionais de pós-graduação não ensinam, de acordo com a organização do curso. O objetivo é preparar os advogados para atuar de forma segura e escalável, desde o primeiro atendimento ao cliente até a condução estratégica do processo e a gestão do próprio escritório.

Além dos aspectos técnicos do Direito da Saúde — como petições iniciais, tutelas provisórias, cobertura contratual, reajustes abusivos e aplicação do rol da ANS — o curso também aborda questões de marketing jurídico, presença digital, produção de conteúdo para redes sociais e construção de autoridade profissional.

Entre os temas abordados na formação estão: a elaboração de petições persuasivas, técnicas para vencer objeções e definir honorários com segurança, estratégias de captação de clientes por meio de conteúdos no Instagram e TikTok, formas de aparecer no Google sem ferir as regras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e métodos para escalar o escritório por meio de uma gestão eficiente.

Corpo docente multidisciplinar

Elton Fernandes é advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, autor de mais de 12 mil ações judiciais contra planos de saúde e professor convidado de pós-graduações em instituições como Universidade de São Paulo (USP), Escola Paulista de Direito, Santa Casa de São Paulo e Instituto Luiz Mário Moutinho, em Recife.

Além de Elton Fernandes, que também é diretor do Summit Direito da Saúde e autor do livro “Manual de Direito da Saúde Suplementar: direito material e processual em ações contra planos de saúde”, que vendeu milhares de exemplares — um número expressivo para o segmento de obras técnicas, que tem enfrentado quedas nas vendas e no faturamento nos últimos anos, a formação traz convidados de diversas áreas do Direito, do marketing e da tecnologia.

Os alunos terão acesso a aulas com Dea Burity, ex-marketing da Disney e da Harley-Davidson no Brasil; Ianna Cabanelas, especialista em Legal Design; Natália Pimentel, advogada focada em gestão e prospecção; Laura Zandavalle, com foco em inteligência artificial (IA) na advocacia; e Juliana Magatti, professora de Processo Civil. Também fazem parte da formação professoras como Ana Eliza, Rafaela Zangari e Ana Luiza Zarif, psicóloga e neurocientista.

Segundo Elton Fernandes, embora ter domínio técnico seja essencial, apenas essa característica já não basta mais para o advogado dos tempos atuais. “Advogado travado não vende. E não é por falta de técnica — é por excesso de medo, vaidade ou desculpa. O jogo muda quando, para além do domínio técnico, você se destrava por dentro. E é exatamente isso que essa formação propõe”, explica o professor e advogado.

Oportunidade para advogados

“O grande objetivo é, em seis meses, corrigir deficiências que as faculdades não ensinam e transformar a vida desse advogado, permitindo que ele aumente seu faturamento, consiga gerar sinergia nesta nova área com pessoas que já foram seus clientes em outros processos, especialmente em reajuste abusivo, e compreenda questões que vão da prospecção de clientes até a gestão do escritório, incluindo um posicionamento digital, para além de, claro, muito conteúdo técnico jurídico para sustentar esse novo posicionamento”, detalha Elton Fernandes.

O idealizador do curso afirma, ainda, que o lançamento acontece em um momento estratégico. De acordo com ele, o período entre os meses de julho e outubro é marcado por um pico de judicialização no setor, especialmente por conta dos reajustes anuais divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em maio. Com isso, muitos advogados que atuam com planos de saúde registram faturamento acima da média nesse intervalo.

A formação, portanto, busca preparar os participantes para aproveitar esse período com o máximo de preparo técnico, organizacional e estratégico, podendo alcançar faturamento entre R$ 15 mil e R$ 160 mil mensais, segundo estimativas do próprio idealizador do curso.

Cronograma e estrutura

As aulas ao vivo vão acontecer todas as sextas-feiras pela manhã e quinzenalmente às terças-feiras, com gravações disponibilizadas posteriormente na plataforma. Os alunos da primeira turma terão acesso ao conteúdo gravado por 18 meses e podem estudar no seu próprio ritmo.

A matrícula inclui ainda bônus exclusivos, como um kit de boas-vindas com livro, caderno e caneca personalizada, uma planilha de cálculo para reajustes abusivos, e, para os primeiros inscritos, mentoria individual e landing page personalizada para captação de clientes.

