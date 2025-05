IBRI promove webinar “O mercado de capitais ainda valoriza ESG?” em 22 de maio

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) realiza em 22 de maio de 2025, das 09:00 às 10:00, webinar com o tema “O mercado de capitais ainda valoriza ESG?”.

O evento acontece no canal do IBRI no YouTube e conta com a participação de Danilo Maeda, Diretor-Geral da Beon Sustentabilidade; Fabio Alperowitch, Fundador da fama re.capital; e Henri Rysman, Gestor e responsável pela área de Crédito Privado e Especialista em ESG da BNP Paribas Asset Management Brasil. A moderação será de Jennifer Almeida, Subcoordenadora da Comissão ESG do IBRI.

Na ocasião, os palestrantes vão comentar se os investimentos ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança) no Brasil estão perdendo o fôlego; como os investidores estão analisando o cenário global; entre outros assuntos.

Webinar “O mercado de capitais ainda valoriza ESG?”

Data: 22 de maio de 2025

Horário: Das 09:00 às 10:00

Local: Canal do IBRI no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Ay3Y29RrLpE

