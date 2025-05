ISO 9001 destaca qualidade e segurança no setor do aço

Apontado pelo Instituto Aço Brasil como o 6º maior exportador líquido de produtos siderúrgicos, o Brasil é responsável por abastecer mais de 100 países com 6,7 milhões de toneladas de aço. Neste contexto, a certificação ISO 9001 tem se destacado como um elemento essencial para empresas do setor, garantindo que seus produtos atendam a rigorosos padrões de qualidade e segurança.



Reconhecida internacionalmente, a norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade (SGQ), promovendo processos eficazes e melhoria contínua. De acordo com Adilson Granado, sócio-fundador da Metalon Tubos de Aço, a certificação não apenas assegura a entrega de produtos de maior qualidade, mas também contribui para a redução de custos operacionais por meio de processos mais eficientes.

“A ISO 9001 aumenta a confiança dos clientes e reduz desperdícios e retrabalhos, além de melhorar a conformidade com regulamentos e normas,” afirma Granado.



Se por um lado os benefícios da certificação incluem maior satisfação do cliente, redução de custos de produção e aumento da credibilidade da marca, por outro a ausência de certificações pode tornar a empresa suscetível a riscos de produção de produtos de baixa qualidade e, consequentemente, levando à perda de mercado e danos a sua reputação.



Segundo Granado, o mercado de aço brasileiro enfrenta desafios e oportunidades. “A demanda interna pode ser impactada por variáveis econômicas, enquanto as exportações se beneficiam de um mercado global em recuperação. A competição com países que têm custos de produção mais baixos é um desafio, mas a capacidade do Brasil de fornecer aço de alta qualidade é um diferencial do mercado mundial”.



O Instituto Aço Brasil mostra, ainda, que o país é o 12º maior exportador mundial de produtos siderúrgicos, com 11,7 milhões de toneladas exportadas diretamente e 2,3 milhões de toneladas oferecidas de forma indireta (contidas em bens).



Para o empresário, além da ISO 9001, outras certificações, como a ISO 14001 (gestão ambiental), a ISO 45001 (gestão de saúde e segurança ocupacional), API (American Petroleum Institute para produtos destinados à indústria de petróleo e gás) e a ASME (American Society of Mechanical Engineers para equipamentos industriais) também são relevantes para o setor.



“Essas certificações garantem que os produtos de aço atendam a padrões rigorosos de desempenho e segurança. Isso ajuda a identificar e mitigar riscos durante o processo de produção, reduzindo a probabilidade de falhas estruturais e acidentes, o que é crucial para a proteção da vida humana e a integridade de infraestruturas”, enfatiza.



Granado ressalta ainda que a implementação da ISO 9001 não é apenas uma exigência técnica, mas também uma estratégia para aumentar a competitividade e abrir portas para novos mercados.

“Investir em treinamento e conscientização é tão importante quanto a certificação em si, garantindo que todos os níveis da organização estejam comprometidos com a excelência,” conclui.



Apesar dos desafios, o setor siderúrgico brasileiro iniciou 2025 com crescimento expressivo da demanda aparente por aço no país, marcando um aumento de 16% em março (comparação anual), segundo dados do BTG Pactual divulgados pela Exame.

“Com a certificação ISO 9001 e outras iniciativas de qualidade, o setor do aço no Brasil pode se posicionar para enfrentar os desafios do mercado global e se consolidar como referência em qualidade e inovação”, finaliza o sócio-fundador da Metalon Tubos de Aço.



