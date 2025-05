SISQUAL leva gestão inteligente de escalas à Hospitalar 2025

Marcada para acontecer entre os dias 20 e 23 de maio, a 30º edição da Hospitalar 2025, um dos maiores eventos de saúde da América Latina, prevê reunir cerca de 80 mil visitantes e 1.200 expositores de 80 países.

Durante os quatro dias de evento, a SISQUAL® WFM estará presente para demonstrar sua solução de geração automática de escalas para a área hospitalar no Brasil. A sua proposta é obter resultados de menor índice de absenteísmo não avisado e maior eficiência operacional.



Ao compor os horários de forma automática, a ferramenta pretende resolver um desafio do setor ao considerar as preferências de folgas dos enfermeiros e a disponibilidade dos médicos para gerar escalas equitativas e com maior índice de aceitação, como explica José Pedro Fernandes, vice-presidente da empresa.



“A solução é projetada para atender às necessidades específicas das instituições de saúde, permitindo que hospitais e clínicas melhorem a alocação de profissionais, reduzam custos operacionais e garantam um atendimento qualificado aos pacientes. Com a geração automática de escalas, conseguimos aliar tecnologia e bem-estar”, ressalta.



Durante a 30ª edição do evento, a empresa também apresentará outras inovações em tecnologia, como painéis de controle personalizados e integrações inteligentes com sistemas de RH, que são voltadas para gestores que buscam maximizar resultados e garantir o bem-estar e produtividade das equipes.



“A gestão eficiente de turnos hospitalares tem se consolidado como um pilar essencial para a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da saúde ao permitir escalas mais equilibradas, transparentes e alinhadas às preferências das equipes”, avalia Fernandes.



Entre as novidades que serão apresentadas, os visitantes também poderão vivenciar uma experiência interativa no estande da SISQUAL® WFM. Além das demonstrações ao vivo de suas soluções, a empresa desenvolveu um jogo físico, instalado na parede do expositor, que simula os desafios da gestão de escalas hospitalares.



“Os visitantes serão desafiados a montar corretamente os módulos da ferramenta, refletindo sobre a lógica e os desafios da gestão hospitalar. Com esta interação, pretendemos criar uma conexão mais humana e imersiva, reforçando a nossa proposta de unir inovação tecnológica e experiência prática para resolver problemas reais do setor”, explica o vice-presidente.



Conforme o empresário, a automação da escala de trabalho, com base em critérios humanizados, tem se mostrado uma ferramenta importante para aumentar a produtividade, reduzir o absenteísmo e melhorar o clima organizacional. “O evento representa uma oportunidade estratégica para estreitar parcerias e entender as necessidades do setor”, diz.

“Nosso estande é um ponto de encontro para gestores hospitalares, onde buscamos dialogar sobre desafios e apresentar soluções personalizadas. A troca de experiências durante o evento nos permite refinar nosso roadmap de inovação e garantir que nossas tecnologias estejam sempre alinhadas às demandas do mercado”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com