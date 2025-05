Nutrigenética avança em protocolos de prevenção e tratamento

A nutrigenética, área que estuda a interação entre genética, nutrição e metabolismo dos nutrientes, vem sendo aplicada na formulação de protocolos clínicos personalizados, com foco na prevenção e tratamento de doenças intestinais e metabólicas. A partir da análise do DNA, é possível identificar predisposições genéticas que impactam a absorção e o aproveitamento de nutrientes.

Segundo a nutricionista Maria Pimentel, cofundadora e coordenadora técnica da NutriGen Clinic, integrada ao Endogastro Hub, polimorfismos genéticos podem influenciar diretamente como o organismo processa vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos. Estudos recentes têm mostrado a relação dessas variantes com a resposta do corpo a determinados alimentos e o risco aumentado para doenças como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares.

Por meio de exames de genotipagem, a NutriGen Clinic elabora planos nutricionais individualizados, considerando fatores como intolerâncias alimentares, metabolismo de gorduras, resposta à cafeína e propensão a deficiências nutricionais. “O mapeamento nutrigenético permite ajustar a dieta e a suplementação de acordo com o perfil genético, contribuindo para a manutenção da saúde intestinal e metabólica”, afirma Maria Pimentel.

Como exemplo, a especialista cita casos de pacientes com predisposição à deficiência de vitamina B12, nos quais a estratégia nutricional é adaptada para prevenir o agravamento do quadro.

Integrada ao Endogastro Hub, a NutriGen Clinic atua com foco em nutrição e medicina preventiva, em parceria com profissionais de nutrologia, ginecologia, endocrinologia e terapias infusionais. Com 45 anos de atuação, o Endogastro Hub é especializado no diagnóstico e tratamento de doenças do trato gastrointestinal, reunindo cerca de 40 médicos de diversas especialidades.

