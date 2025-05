Parceria família e escola promove educação de excelência

No dia 15 de maio, celebra-se o Dia da Família, que traz à tona uma reflexão no cenário educacional: qual é o papel que o núcleo familiar desempenha na educação dos estudantes? Estudos e especialistas apontam que o envolvimento ativo dos pais ou responsáveis na vida escolar dos filhos é um dos principais fatores para o sucesso acadêmico.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, cujos pais acompanham de perto a vida escolar, apresentam desempenho superior em Língua Portuguesa e Matemática. Em Língua Portuguesa, a diferença chega a 17 pontos entre os estudantes que têm pais atentos ao que ocorre na escola e aqueles cuja família demonstra pouco interesse.

Além disso, um estudo publicado na revista "Psico-USF" analisou dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2015 e concluiu que o suporte emocional da família e a sensação de pertencimento à escola influenciam positivamente o desempenho dos alunos em Matemática, Leitura e Ciências.

Para o Grupo Salta Educação, um dos líderes em educação básica no Brasil, a parceria entre escola e família é essencial. "Entendemos que a educação é uma jornada compartilhada. A família é o primeiro e mais duradouro agente formador da criança. Por isso, quando escola e família caminham juntas, os resultados são mais consistentes, tanto no aprendizado acadêmico quanto na formação humana do aluno", afirma Jackson Miguel, diretor de portfólio do grupo.

Nesse contexto de importância da participação familiar, a comunicação é um dos elementos-chave para que a relação entre escola e família de fato funcione. De acordo com o especialista, recomenda-se que as escolas implementem práticas como reuniões de acompanhamento individual, cafés com a liderança do colégio, plataformas digitais de comunicação contínua e eventos pedagógicos. Essas ações podem estimular o contato e aproximar a família da rotina escolar. "Quando a escola convida a família para estar perto e compartilha metas, desafios e conquistas com as famílias, criamos uma rede de apoio poderosa em torno da criança. Isso estimula o engajamento, aumenta a assiduidade e melhora significativamente o desempenho acadêmico. A comunicação constante cria confiança e previne conflitos", destaca Jackson.

Da parte da família, Aline Pontes, mãe do Thiago e do Lucas, alunos do Pensi, uma das escolas do grupo no Rio de Janeiro, reforça a importância da comunicação nessa relação: “Acompanho os passos dos meninos por meio da Agenda Edu, um aplicativo no celular, compareço às reuniões de pais e assino boletins e resultados. São pequenos detalhes do dia a dia, facilidades proporcionadas pela escola, que nos aproximam do processo de aprendizagem.”

A celebração do Dia da Família reforça a importância de fortalecer os laços entre escola, aluno e família, reconhecendo que a educação é um esforço coletivo que exige colaboração e compromisso de todos os envolvidos. Quando escola e família têm uma relação de parceria, o aluno é o maior beneficiado.

