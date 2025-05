Jornada de Inovação Bancorbrás Social premia iniciativas de turismo sustentável

Duas organizações sociais foram reconhecidas, em abril, com um prêmio de R$45 mil cada, após se destacarem na Jornada de Inovação Bancorbrás Social — um projeto criado pelo Instituto Bancorbrás em parceria com a Phomenta para apoiar ideias inovadoras no turismo sustentável.

As premiadas foram a Fábrica dos Sonhos, de São Lourenço (MG), e a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), de Curitiba (PR). As duas participaram da jornada desde o início, em 2024, passando por oficinas, mentorias e testes das ideias que criaram.

“Apoiamos projetos que geram impacto concreto nas comunidades, promovendo autonomia local e a valorização do território, ao mesmo tempo em que contribuem para a proteção dos nossos ecossistemas”, afirma Roberta Abreu, Gerente Executiva do Instituto Bancorbrás.

Um projeto acessível e colaborativo

O projeto foi gratuito, realizado on-line e aberto para todo o Brasil. Mais de 200 organizações se inscreveram. Dessas, cinco chegaram à fase final e colocaram suas ideias em prática com o apoio de um capital semente de R$2 mil cada.

Projetos finalistas:

Centro Cidadania (PB) – criou roteiros culturais no Sertão paraibano;





Instituto Juruá (AM) – desenvolveu vivências de turismo científico na Amazônia;





Despertar Trancoso (BA) – organizou roteiros culturais feitos por jovens da comunidade;





Fábrica dos Sonhos (MG) – promove o turismo afetivo e comunitário na Serra da Mantiqueira;





SPVS (PR) – oferece visitas educativas em reservas naturais no litoral do Paraná.

Em dezembro de 2024, durante o evento de encerramento, cada organização apresentou sua ideia e os resultados dos testes. As duas iniciativas com maior destaque — Fábrica dos Sonhos e SPVS — foram escolhidas para receber o investimento final, que vai ajudar a colocar os projetos em prática de forma mais estruturada.

“É um misto de emoções”, comentou Mariana Bassouto, representante da SPVS, durante o evento. “São mais de 40 anos de instituição e mais de 24 anos atuando no território, então é muito importante para nós esse reconhecimento. Tenho certeza que é o primeiro passo dessa jornada”, finalizou. “Obrigado ao Instituto Bancorbrás, obrigado a Phomenta. Estamos todos muito felizes. Vai ter Roça no Turismo”, disse Herbert Santo, da Fábrica dos Sonhos.

Próximos passos



As cinco OSCs finalistas agora seguem acompanhadas por mentorias especializadas e as vencedoras do aporte também receberão visitas de campo ao longo de 2025. O objetivo é apoiar a implementação estruturada dos projetos e ampliar alcance e impacto.

“Durante a jornada tivemos projetos que ainda eram ideais bem embrionárias, até projetos já robustos e em pleno funcionamento. E conseguimos, de forma conjunta, aprender juntos, testar juntos e avançar. Tudo isso com olhar atento ao território, com o impacto positivo sendo o norte de cada ação”, aponta Ci Freitas, da Phomenta.