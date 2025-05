Aksia dá as boas-vindas a Sebastiaan van den Berg, Christopher Schelling e Benjamin Parks

A Aksia sente o prazer de anunciar a incorporação de três profissionais renomadosànossa equipe: Sebastiaan van den Berg, Christopher Schelling e Benjamin Parks. Sua ampla experiência e conhecimento irão reforçar ainda mais as capacidades e o compromisso da Aksia em oferecer um serviço excepcional a nossos clientes.

Sebastiaan van den Berg se uneàAksia como sócio na equipe de Capital Privado. Sebastiaan irá trabalhar em estreita cooperação com as equipes de Pan-Alts e Capital Privado da Aksia para apoiar os programas de capital privado dos clientes da empresa na região do EMEA. Com mais de 25 anos de experiência em capital privado internacional, Sebastiaan traz consigo um amplo conhecimento em gestão de portfólios, subscrição de investimentos, captação de negócios e no ecossistema de capital privado. Mais recentemente, Sebastiaan atuou como sócio e codiretor de Soluções de Capital GP na Astorg.

Christopher Schelling se uneàAksia como Diretor Executivo na equipe Pan-Alts. Chris irá trabalhar com as equipes de dados, risco e classes de ativos da Aksia em projetos de pesquisa que beneficiam os clientes da Aksia e reúnem informações e dados de várias classes de ativos alternativos. Chris traz uma sólida experiência em alternativas, tanto da perspectiva profissional como do pesquisador, com cinco anos de experiência em criar portfólios para clientes e dez anos como alocador institucional de alternativas.

Benjamin Parks se uneàAksia como Diretor Financeiro (CFO). Como CFO, Ben será responsável pelo gerenciamento financeiro, relatórios e planejamento da Aksia. Antes de ingressar na Aksia, Ben foi controlador corporativo na Pretium Partners, onde cuidou de todos os aspectos contábeis e financeiros da gestora de investimentos em mercados privados. Também atuou como CFO na Fortem Properties e como controlador da Sociedade Gestora na Alphadyne Asset Management, um fundo de cobertura. Ben iniciou sua carreira na Ernst & Young, passando depois por cargos na KPMG e na MKP Capital Management.

À medida que a Aksia continua se expandindo a nível mundial com profissionais experientes, a experiência de Sebastiaan, Chris e Ben será essencial. Estamos animados em recebê-los na equipe da Aksia e aguardamos com expectativa suas contribuições.

Sobre a Aksia:

A Aksia possui mais de US$ 370 bilhões em ativos sob supervisão e oferece soluções alternativas de investimento a investidores institucionais ao redor do mundo, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia. A Aksia emprega mais de 480 profissionais, sendo 100% de propriedade dos funcionários, atendendo clientes de fundos de pensão públicos, fundos de pensão corporativos, organizações de saúde, fundos soberanos de investimento, companhias de seguros, fundos patrimoniais e fundações, além de instituições financeiras.

