NetApp cria infraestrutura de IA na plataforma de dados de IA da NVIDIA

NetApp®(NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que vem trabalhando com a NVIDIA para oferecer suporte ao design de referência da plataforma de dados de IA da NVIDIA na solução NetApp AIPod, a fim de acelerar a adoção corporativa da IA ??agêntica. Impulsionada pelos recursos robustos e maduros de gestão de dados da NetApp ONTAP®, implementações NetApp AIPod criadas na plataforma de dados de IA da NVIDIA irão ajudar as empresas a formar canais de dados de IA seguros, governados e escaláveis ??para geração aumentada de recuperação (RAG) e inferência, permitindo que as organizações aproveitem todo o potencial da inovação de IA.

À medida que as empresas investem em IA para resolver desafios empresariais complexos, elas precisam de uma infraestrutura de dados inteligente que possa eliminar silos de dados que retardam a inovação técnica. O mais recente relatório de complexidade de dados da NetApp descobriu que 79% dos líderes de tecnologia e empresariais concordam que unificar seus conjuntos de dados é fundamental para atingir os melhores resultados de IA em 2025.

Como um parceiro de armazenamento certificado pela NVIDIA aproveitando a plataforma de dados de IA da NVIDIA, a NetApp oferece aos usuários da NetApp AIPod uma infraestrutura de dados com inteligência integrada. A NetApp oferece aos clientes a confiança de que possuem os recursos de gerenciamento de dados corporativos e a múltipla locação escalável necessários para eliminar silos de dados, de modo que possam desenvolver e operar fábricas de IA de alto desempenho e implantem IA agêntica para resolver problemas reais de negócios.

"Uma compreensão unificada e abrangente dos dados corporativos é o veículo que irá ajudar as empresas a impulsionar a vantagem competitiva na era da inteligência, sendo a inferência de IA a chave", disse Sandeep Singh, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Armazenamento Corporativo na NetApp. "Sempre acreditamos que um enfoque unificado para armazenar dados é essencial para que as empresas aproveitem ao máximo seus dados. O auge da IA ??agêntica apenas reforçou que o armazenamento de dados verdadeiramente unificado vai além do armazenamento multiprotocolo. As empresas precisam eliminar silos em todo o seu ambiente de TI, seja no local ou na nuvem, e em todas as funções corporativas, sendo que estamos trabalhando com a NVIDIA para oferecer armazenamento conectado às demandas exclusivas de IA."

A solução NetApp AIPod criada na plataforma de dados NVIDIA AI incorpora computação acelerada da NVIDIA para executar microsserviços NVIDIA NeMo Retriever e conecta estes nós a um armazenamento escalável. O uso deste design de referência na solução NetApp AIPod traz inteligência aos dados corporativos, de modo que as empresas possam digitalizar, indexar, classificar e recuperar grandes volumes de documentos públicos e privados em tempo real. Isto potencializa os agentes de IA,àmedida que raciocinam e planejam solucionar problemas complexos e de diversas etapas, ajudando as empresas a transformar dados em conhecimento e otimizar a precisão da IA ??agêntica em vários casos de uso.

"A IA agêntica permite que as empresas resolvam problemas complexos com eficiência e precisão sobre-humanas, mas apenas enquanto os agentes e modelos de raciocínio tiverem acesso rápido a dados de alta qualidade", disse Rob Davis, Vice-Presidente de Tecnologia de Armazenamento na NVIDIA. "O design de referência da plataforma de dados de IA da NVIDIA, bem como os recursos avançados de armazenamento e gerenciamento de dados da NetApp levam a IA diretamente aos dados corporativos e impulsionam uma produtividade sem precedentes."

A plataforma de dados de IA da NVIDIA está alinhadaàvisão da NetApp de recursos avançados de gerenciamento de dados para acelerar processos de IA, ao aproveitar metadados e vetorização continuamente atualizados para permitir que as consultas produzam resultados mais oportunos, relevantes e precisos.

