Bitget ganha participação de mercado em abril de 2025 – destaques do relatório mensal

VICTORIA, Seychelles, May 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal exchange de criptomoedas e empresa Web3, divulgou seu Relatório de Transparência de abril de 2025, destacando um mês de crescimento, avanços regulatórios e impulso contínuo, apesar das incertezas mais amplas do mercado, graçasàinovação constante e execução sólida.

Em um mês marcado por correção de mercado e cautela entre investidores, a Bitget registrou um volume de negociações de futuros de US$ 757,6 bilhões, representando um crescimento de 17,3% em relação ao mês anterior. O volume de negociaçõesàvista também aumentou para US$ 68,6 bilhões, contrariando a retração geral do setor. Esses ganhos contribuíram para a ascensão da Bitget como a terceira maior exchange de criptomoedas em volume de negociações, com uma participação de mercado de 7,2%, refletindo um desempenho sólido e impulso contínuo em um ambiente competitivo. De acordo com a Coingecko e a WuBlockchain, a Bitget contrariou as tendências gerais do setor, ganhando participação de mercado enquanto outras perderam. A Bitget também ultrapassou 120 milhões de usuários, sinalizando um forte engajamento com a plataforma e confiança em seus produtos e serviços.

Em abril, a Bitget deu um grande salto regulatório ao obter as licenças DASP e BSP em El Salvador, permitindo oferecer serviços completos de criptomoedas -àvista, derivativos, staking e rendimento - sob um dos marcos regulatórios de ativos digitais mais avançados do mundo.

O mês também marcou o lançamento do Bitget Onchain, um recurso que permite aos usuários negociarem ativos on-chain diretamente pelo aplicativo da Bitget usando USDT ou USDC. Isso reduz a distância entre a experiência centralizada do usuário e o acesso descentralizado, tornando o Web3 mais acessível.

Para apoiar o crescimento institucional, a Bitget aprimorou seu Programa de IncentivoàLiquidez, com taxas maker-taker mais vantajosas e integração mais rápida, aumentando a liquidez nos mercadosàvista e de derivativos.

No marketing, a Bitget se uniu ao astro do FC Barcelona, Raphinha, em uma campanha global destacando ferramentas de negociação inteligentes como Copy Trading, Launchpool e Pré-mercado. A ação foi combinada com a iniciativa "Your Team, Your Skin" com a LALIGA, permitindo aos usuários personalizarem a interface de negociação com a identidade visual de seu time.

O Relatório de Emprego da Bitget Research estima que a blockchain pode gerar 500.000 empregos até 2028, espelhando o crescimento do setor de IA e destacando o impacto crescente da blockchain.

Por fim, a Bitget reforçou sua presença global com ativações imersivas na TOKEN2049 Dubai e na Paris Blockchain Week, incluindo eventos paralelos como o Cryptoverse Dream Night, reforçando seu compromisso com a comunidade e com a inovação.

Entre conquistas regulatórias, crescimento acelerado de usuários e foco em acessibilidade e segurança, a Bitget se destaca como uma das principais líderes na evolução do setor cripto. Com a mudança no sentimento do mercado, a Bitget está preparada para liderar a próxima fase de adoção de criptomoedas e integração com o Web3.

Para acessar o relatório completo de transparência, clique aqui.

