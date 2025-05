eXp Realty Lançada no Equador com a Melhor Equipe de Vendas Imobiliárias do País e Kléver Guanoluisa Torres Liderando o Crescimento na América Latina

BELLINGHAM, Wash., May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, a maior corretora de imóveis do mundo e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje o lançamento oficial de suas operações no Equador, promovendo a rápida expansão da empresa na América Latina. A equipe é liderada por Kléver Guanoluisa Torres, um dos profissionais imobiliários mais influentes do país que anteriormente liderava a equipe de melhor desempenho do Equador na RE/MAX.

Kléver tem quase 30 anos de experiência em imóveis, coaching e desenvolvimento de negócios. Ele treinou mais de 2.000 agentes em toda a América Latina e é amplamente reconhecido por sua abordagem de liderança focada no crescimento pessoal, desempenho profissional e sucesso do agente a longo prazo.

“A reputação de Kléver fala por si própria. Ele é um líder comprovado e um nome confiável na comunidade imobiliária equatoriana”, disse Felix Bravo, Diretor Administrativo Internacional da eXp Realty. "A sua decisão de se juntaràeXp reflete a mudança crescente entre os líderes da indústria em busca de um modelo de capacitação dos agentes através da propriedade, inovação e oportunidades sem fronteiras."

Kléver disse que a mudança para a eXp representa um novo capítulo não apenas para sua carreira, mas para a próxima geração de profissionais do setor imobiliário no Equador.

“A eXp oferece tudo o que acredito que os agentes precisam para prosperar: liberdade de liderar, ferramentas para escalar e comunidade para crescer”, disse Torres. “Isso é mais do que uma mudança de carreira. É um compromisso com um futuro melhor para os agentes em todo o país.”

Com essa expansão, os agentes no Equador ganham acesso ao modelo de corretagem baseado em nuvem da eXp. Os principais benefícios incluem uma estrutura de comissão competitiva adaptada às necessidades do mercado local, oportunidades de participação acionária e de receita (sujeitasàconformidade regulatória local) e uma rede global de mais de 81.000 agentes em 27 países.

Para mais informações sobre como crescer com a eXp no Equador, visite exprealty.international .

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a "Empresa") é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com mais de 81.000 agentes em 27 locais internacionais. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com .

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com .

Declarações de Safe Harbor e de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre expansão internacional, sucesso do agente individual e disponibilidade de programas de participação acionária. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, flutuações no mercado imobiliário, mudanças no recrutamento e retenção de agentes, a capacidade de expansão da Empresa em mercados internacionais, pressão da concorrência, mudanças regulatórias, e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

Contato com a Mídia

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Relações com Investidores

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf2aaa0-29d4-4e29-ba98-d46ed1b6fe45

