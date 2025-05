Chlorum Solutions integra ação educativa da Abiclor

A Chlorum Solutions integra uma ação educativa da Abiclor (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados) para a distribuição da HQ Dr. Cloroville e Álcalis em Claro que tem Cloro, voltada a estudantes de escolas públicas situadas nas proximidades das principais unidades industriais das empresas associadas da entidade.

Com lançamento realizado em 15 de maio, a iniciativa visa distribuir 20 mil exemplares da cartilha, ampliando a conscientização sobre o uso seguro e os benefícios do cloro no dia a dia. O projeto é uma idealização da Abiclor, que conta com a parceria institucional do Sistema CFQ/CRQs (Conselho Federal de Química) e a expertise da Quattro Projetos Culturais para sua execução.

“A ação reflete nosso compromisso em buscar o bem-estar e o desenvolvimento sustentável do entorno onde atuamos e está em sintonia com os pilares socioambientais que norteiam a atuação da Chlorum”, afirma Alfredo Kerzner, presidente da Chlorum Solutions.

A história em quadrinhos apresenta como protagonista a cativante personagem Álcalis, uma jovem blogueira e estudante de química com um olhar atento para temas científicos e de saúde. A trama se desenrola a partir do relato de um preocupante caso de contaminação de pessoas que consumiram água de um poço e necessitaram de cuidados médicos hospitalares. Nesse cenário, surge o Dr. Cloroville, que assume a investigação da situação e desvenda o papel fundamental do cloro na purificação da água e na eficaz prevenção de diversas doenças.

O projeto almeja estreitar os laços entre o setor industrial e as comunidades vizinhas, disseminando conhecimento científico de forma acessível e despertando o interesse dos jovens pela fascinante área da química e das ciências em geral. A cartilha também é dedicada a elucidar conceitos científicos fundamentais, como o processo de eletrólise e a origem do cloro a partir do cloreto de sódio (o popular sal de cozinha), conectando o saber científico com a realidade dos estudantes.

A Chlorum desempenhou papel ativo na seleção de uma das instituições de ensino para receber exemplares da cartilha, indicando a EM Profa. Cecília Vaz Curado Ribeiro, localizada em Igarassu, Pernambuco, onde opera uma planta.

Website: https://chlorumsolutions.com/pt/