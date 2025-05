Edoo e OTIS anunciam mais de 65 vagas de estágio técnico

A OTIS, líder global na fabricação, instalação e manutenção de elevadores e escadas rolantes, está com mais de 65 vagas abertas para seu Programa de Estágio Técnico 2025 – Rota Escola, em parceria com a Edoo, plataforma especializada em conexão entre estudantes e grandes empresas.

As oportunidades estão distribuídas por mais de 25 cidades brasileiras, incluindo capitais e polos regionais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Manaus, Vitória, João Pessoa, Natal, Aracaju, São Luís, Teresina, Campo Grande, Goiânia, Florianópolis, Santos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Itajaí e Londrina.

O programa é voltado a estudantes de cursos técnicos e tecnólogos nas áreas de Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica e Automação, com previsão de formação a partir de fevereiro de 2026. A jornada de estágio é de 6 horas por dia, com horário das 8h às 15h.

Segundo dados da própria OTIS, 84% dos estagiários foram efetivados ao longo de 2024, o que reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional e a formação de talentos a longo prazo.

Benefícios

Os candidatos aprovados terão direito a:

Bolsa-auxílio de R$ 1.300,00

Vale-refeição

Vale-transporte

Plano de saúde

Acesso ao SESC



Além disso, os estagiários receberão treinamento técnico e acompanhamento com profissionais experientes do setor.

Processo seletivo

As inscrições estão abertas até o dia 21 de maio de 2025, com entrevistas e etapas finais previstas até o dia 27 de maio. O início do programa está programado para junho de 2025.

A candidatura deve ser feita por meio da plataforma da Edoo, responsável pela gestão e apoio aos participantes durante o processo seletivo.

Sobre a OTIS

Com presença em mais de 200 países, a OTIS movimenta cerca de 2,4 bilhões de pessoas por dia e mantém em operação o maior portfólio do setor, com mais de 2,4 milhões de elevadores e escadas rolantes em todo o mundo.

Sobre a Edoo

A Edoo atua como ponte entre estudantes e o mercado de trabalho, oferecendo processos seletivos inclusivos, orientados e com foco em empregabilidade. A empresa é parceira de diversas organizações de grande porte em ações voltadas para jovens talentos.

Website: https://lp.edoo.com.br/vagas/otis/