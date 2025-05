Bares e hotéis: LTP passa a personalizar pratos e copos

A LTP Personalização, conhecida nacionalmente pela personalização visual de brindes, implantou um núcleo de trabalho dedicado a personalizar utensílios de bares, restaurantes e hotéis. De acordo com Carla Olinda, diretora comercial, a iniciativa, batizada de “LTP Barware”, visa capitalizar um tipo de demanda que vinha crescendo de forma espontânea.



Nos últimos anos, a LTP personalizou milhares de peças para este segmento, incluindo taças e copos, jogos de jantar ou de chá e talheres. As entregas já feitas incluem produtos em vidro, louça e vários outros suportes.

Já as técnicas de gravação empregadas possibilitam a aplicação de design simples, com apelo jovem e motivos monocromáticos, até encomendas com padrão de requinte, como acabamentos dourados e decorações de maior complexidade.



A estrutura comercial da unidade compartilha parte de seus recursos com a tradicional personalização de canecas, garrafas fitness e similares, feita pela LTP para as agências de brindes. Seu foco, porém, é direcionado à demanda de hospitalidade e experiência de marca para o consumidor ao vivo, mirando o público-alvo de donos de bares, hotéis e empresas de eventos.



Donos de bar, decoradores e publicitários

Segundo a LTP, trata-se de um métier que, no Brasil, escolhe o marketing de personalização por decisão espontânea dos próprios empresários. Mas a empresa enxerga uma influência crescente de publicitários, arquitetos, designers e decoradores de ambiente.

“Estamos afinando a nossa oferta e a nossa linguagem para dialogar com estes profissionais e empreendedores que conhecem melhor a área de hospitalidade”, afirma Aléxia Grer, gerente de marketing.

Um caso recente na área foi a entrega de taças e copos especiais para uma rede internacional de churrascaria premium. Um movimento que levou a empresa a criar um modelo logístico de reposição just-in-time nas lojas desse cliente ao longo de dois anos.

Para um cliente, a LTP precisou desenvolver algumas soluções exclusivas para a personalização de utensílios de luxo, incluindo a decoração e marcação a laser de talheres em aço e aparelhos de jantar.

Um grande distribuidor de vinho encomendou caixas de madeira e taças com a sua marca de sommelier, além de 600 taças de cristal fino com a logomarca do vinho e da distribuidora.

Um exemplo de serviço em hotelaria foi a personalização de garrafas para serviço de quarto, usadas em uma instância termal de Santa Catarina. Após vários estudos com o cliente, a LTP solucionou a demanda, através da aplicação de adesivos ultra transparentes nas requintadas garrafas pré-adquiridas pelo hotel.

Maquinário de precisão

Para a nova unidade Barware, a LTP adquiriu novos equipamentos de impressão digital UV, com capacidade de imprimir objetos cilíndricos em 360 graus com nível de acabamento em alta resolução e suporte até mesmo à reprodução fotográfica.

As técnicas de personalização incluem ainda a sublimação, tampografia e várias modalidades de marcação a laser, inclusive com a corrosão de superfícies em vidro, metal ou acrílico. Esse tipo de solução também se aplica a madeiras empregadas em tábuas de cozinha e acessórios afins.

Para porcelanas e cerâmicas, a LTP capacitou sua estrutura para a impressão com material em foto cerâmica policromática. Também foi necessário desenvolver parceiros de suprimentos de impressão resistentes à lavagem com água quente e a produtos químicos utilizados em pias ou máquinas lava-louças.

Personalização e experiência

Para a gerente de marketing da LTP, "a personalização de jogos de jantar, café e serviços bar fortalece a identidade visual de bares, restaurantes e hotéis, sendo usada também em hospitais". Segundo ela, assim se cria uma experiência diferenciada para os clientes e se valoriza a memorização das marcas.

"Com o serviço da LTP, os estabelecimentos ficam livres para escolher seus utensílios em fornecedores locais ou importá-los de grandes fabricantes globais, que hoje praticam prazos razoáveis sem exigência de quantidades em massa", prossegue a executiva. A unidade Barware também está selecionando fabricantes e distribuidores desses acessórios para a formação de parcerias.

Website: http://www.ltp1.com.br